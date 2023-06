La España de Carmen Avilés, cuarta en el Europeo de Selecciones

Sigue sumando experiencias a nivel internacional y su labor ha sido más que necesaria para que la selección española consiga un hito histórico. Y sí, la atleta cordobesa Carmen Avilés ha vuelto a defender los colores de España en una cita continental como ha sido Silesia. En este evento, el combinado nacional llegaba con las esperanzas de conseguir un buen resultado dentro de la clasificación por puntos y poco a poco ha ido dando pasos hacia adelante hasta que, en el último día de competición, podía asegurar la cuarta plaza en el Europeo de Selecciones.

Carmen Avilés, cuarta con España en la Diamond League

Aquí entraba Carmen Avilés. La deportista del Playas de Castellón estaba inscrita en el 400 metros relevos mixtos y la final le esperaba junto a Iñaki Cañal, Óscar Husillos y Laura Bueno. Aun así, la tensión era máxima, ya que este combinado tenía en sus manos asegurar la cuarta plaza en la clasificación final por puntos y, finalmente, así lo hizo. La atleta cordobesa salió a la palestra por detrás de Iñaki Cañal y pudo mantener un ritmo increíble, entrando en su relevo en sexta posición tras marcar 51,67, mientras que Husillos, por su parte, dejó el testigo en cuarta posición a una Laura Bueno que no pudo mantener el ritmo y entró en línea de meta en una séptima posición que bien vale un hito histórico.

Después de conseguir una marca increíble, el trabajo de Carmen Avilés no termina aquí. La deportista cordobesa estará presente en el Europeo sub 23 que se celebrará del 13 al 16 de julio en Espoo (Finlandia) tras conseguir una cuarta posición en el Europeo de Selecciones, cuarta en la Diamond League, marcar su mejor tiempo en 400 metros lisos y batir su propio récord andaluz sub 23. Una temporada para enmarcar de la atleta califal que seguirá creciendo conforme las competiciones se celebren.