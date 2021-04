Carmen Avilés mantiene su sueño de acudir a los Juegos Olímpicos

Todavía no es más que un anhelo. Se trata por ahora del gran deseo de una deportista tan joven como prometedora y a la vez exitosa en el presente. Pero mantiene el sueño muy vivo. Y por él va a luchar hasta el último momento, aunque otras circunstancias le puedan cortar el paso. No es momento de pensar en esto último desde luego cuando su continuidad con la selección española es un hecho. La joven Carmen Avilés, con tan temprana edad al igual que envidiable trayectoria, vuelve a entrar en los planes del combinado nacional de relevo 4x400. Con dicho equipo espera pelear y conseguir una plaza en los Juegos Olímpicos, para lo que va a participar en una concentración en los próximos días. En concreto, la integrante del Club Los Califas – UCO (Universidad de Córdoba) está citada para otro ciclo de trabajo, porque no es el primero, de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) a finales del presente mes.

En efecto, la atleta se encuentra entre los elegidos por la dirección deportiva federativa para una concentración entre el 25 y el 29 de abril. Dicha serie de jornadas se va a desarrollar en la localidad valenciana de Gandía y tiene dos objetivos. El primero es la preparación para el World Athletics 2021, que se va a celebrar poco antes de la cita olímpica en Tokio. Y el segundo, que va unido al primero, es alcanzar la clasificación de la selección nacional de relevo 4x400 para los Juegos. La presencia o no en Japón, entre julio y agosto por recordar, se pone en juego precisamente en la mencionada competición. De entrada, Carmen Avilés está en la dinámica de trabajo del combinado español, lo cual ya es un hecho de gran relevancia. Ahora no le queda otra que volver a demostrar, por si es necesario, que está capacitada para el reto.

La cordobesa recibe la llamada de la RFEA después de haberla tenido anteriormente, incluso antes de cambiar de año. No en vano, durante el mes de diciembre participó en otra concentración de relevo 4x400 de España. Entonces la actividad tuvo lugar en la isla canaria de La Palma. La lista la componen en esta ocasión 17 atletas, nueve femeninas y ocho masculinos. Esto es tres más que en la anterior convocatoria, por lo que la competencia es ascendente en la recta final para los Juegos Olímpicos. A esta cita va a acudir Carmen Avilés después de cerrar la temporada en pista cubierta con una meritoria plata en el Campeonato de España sub 20. Sobre todo porque a media carrera de la prueba de 400 metros sufrió una lesión de la que tuvo que recuperarse posteriormente.