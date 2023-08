Carmen Avilés y Fátima Ouhaddou quieren hacer historia en el Mundial

Turno para la historia del atletismo español. Por primera vez, dos representantes de la provincia están presentes con la selección española en un Mundial absoluto de atletismo. Se dice pronto, pero el mérito es enorme, ya que Carmen Avilés y Fátima Ouhaddou entrarán en escena este sábado en su participación con el combinado nacional en el Campeonato del Mundo de Budapest, que se está celebrando desde el pasado 19 de agosto en la capital de Hungría, y que supone el punto álgido de la temporada para España, que ha acudido a la cita con un equipo de garantías que incluye a medallistas mundiales y europeos. Es más, por primera vez en la historia, están presentes más mujeres que hombres, y entre ellas aparecen los nombres de las dos cordobesas, principales exponentes del atletismo provincial actualmente.

Por un lado, la deportista forjada en Los Califas y actualmente en las filas del Playas de Castellón, sumará una experiencia internacional más a su trayectoria. El 2023 está siendo sobresaliente para Avilés, que ha sido finalista europea sub 23 y que forma parte del quinteto del 4x400 femenino de la selección, el cual lo completan otras internacionales como Eva Santidrián, Herminia Parra y Laura Bueno, quienes integraron el último podio de los 400 metros en el Campeonato de España absoluto, además de Bárbara Camblor. Además de su reciente bronce con su club en el 4x400 metros del Nacional, la cordobesa, entre otros éxitos, ha sido este año campeona de España sub 23, subcampeona de la Liga Iberdrola, bronce con España en el Europeo sub 23 y ha participado en los Juegos Europeos y en la Diamond League. Ahí es nada.

Ahora buscará una nueva actuación de mérito nada menos que en un Mundial, la máxima competición de atletismo tras los Juegos Olímpicos, que se presuponen como el siguiente paso para la cordobesa. Eso sí, pese a su juventud, será la tercera experiencia mundialista para ella, que ya estuvo presente en el Mundial de pista cubierta en Belgrado y en el Mundial al aire libre de Oregón. A la espera de conocer el descarte de España, la cita con los 4x400 femeninos tendrá lugar este sábado a partir de las 19:55.

Una horas antes le llegará el turno a Ouhaddou, marroquí de nacimiento pero aguilarense de adopción, quien vivirá su primera experiencia con la selección española, después de hacer historia en abril en la Maratón de Róterdam. Allí se ganó su plaza mundialista al acabar en quinta posición de la prueba en la modalidad femenina, siendo la segunda mejor europea con un tiempo de 2:26:44. Eso sí, cabe puntualizar que dicha segunda plaza es compartida con la polaca Aleksandra Lisowska, la vigente campeona de Europa. La marca es también mínima olímpica. En su caso, el inicio de la Maratón tendrá lugar a partir de las 7:00.