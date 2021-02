El talento cordobés destaca en el Nacional

Nuevo fin de semana de éxitos para el atletismo cordobés. Numerosos deportistas estuvieron presentes este fin de semana en las distintas citas en clave estatal que se han producido. En este sentido, los resultados más destacados llegaron en el Campeonato de España de Marcha en Ruta por selecciones autonómicas para las categorías sub 16 y conjunta sub 18 y sub 20. Ahí, convocados por el conjunto regional, participaron hasta tres representantes cordobeses, y todos ellos se subieron al podio.

Así, Pablo Rodríguez (Surco Lucena) se hizo con la medalla de oro en la prueba de 10 kilómetros Marcha, firmando a título personal una marca de 43:38. Ignacio Caraballo (Trotasierra) consiguió la plata en los 5 kilómetros Marcha Sub 16, mientras que Elvira Barrón (Virgen del Castillo) hizo lo propio con el bronce en la misma prueba pero de su modalidad.

Por su parte, a nivel individual, Pablo Rodríguez y Pablo Pastor, ambos del Surco, alcanzaron un oro y un bronce respectivamente en las pruebas de 10 kilómetros Marcha Sub 18 y Sub 20 del mencionado campeonato nacional.

Finalmente, otro representante del cuadro lucentino, Alejandro González, se proclamó subcampeón en los 400 metros del trigésimo quinto Campeonato de España Sub 23 en Pista Cubierta.