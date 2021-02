Alberto del Moral: "Es el año que más estoy aprendiendo"

Agradecer el trabajo bien hecho. A pesar de que el Córdoba se encuentra fuera de los puestos que otorgan la posibilidad de ascender a Segunda División, la temporada para algunos futbolistas no ha pasado desapercibida. En primera instancia, Alberto del Moral se ha ganado un sitio en el once inicial después de adelantar a toda su competencia debido a sus grandes actuaciones tanto en la pretemporada como en la parte inicial del campeonato liguero. El canterano blanquiverde consiguió por méritos propios una renovación con la entidad cordobesa y un sitio en el primer equipo califa hasta 2023, rechazando ofertas de equipos de Primera División. Por otro lado, Djetei ha logrado mantener el nivel cosechado durante la campaña pasada y la directiva ha decidido también reiterar su vinculación con el Córdoba hasta 2023. Por tanto, ambos futbolistas son activos importantes del club a medio plazo y, junto al consejero delegado Javier González Calvo, han agradecido en sala de prensa la confianza puesta en ellos. "Estoy luchando cada día para estar disponible lo antes posible", explica el camerunés.

Un consejero delegado que está orgulloso de que dos de los jugadores más importantes de la plantilla hayan decidido renovar con el Córdoba, actualmente en Segunda División B. "Es un día de alegría poder comunicar que dos de los nuestros se quedan en nuestro club. Desde hace semanas veníamos trabajando en ello y que finalmente ellos puedan aceptar la oferta para trabajar en la ciudad de Córdoba, a mí me llena de orgullo", afirma un Javier González Calvo que valora la decisión final de los futbolistas. "Djetei acababa contrato a final de temporada. Es un jugador imprescindible para nosotros por lo que representa en el campo. Eso nos hacía que en el mes de septiembre ya trabajásemos para renovarle. Encontramos un punto intermedio para él y nosotros le agradecemos que esté aquí", mientras que "Alberto refrenda el trabajo que hemos realizado en la cantera. Él no pasó por el segundo equipo dadas sus cualidades y se decidió que entrenara directamente con el primer equipo. Tenía ofertas en Primera División, pero él ha decidido quedarse aquí por años". Por otro lado, González Calvo ha insistido que la plantilla tiene capacidad para sacar esta temporada hacia adelante. "Si todos somos capaces de unificar todos nuestros esfuerzos, somos capaces de ganar los seis partidos que quedan. Nos levantamos pensando en el próximo partido y queremos que salga como todos queremos".

Por un lado, Alberto del Moral llegó a la entidad blanquiverde como un auténtico desconocido y parte fundamental de un segundo equipo que quería demostrar un gran potencial a lo largo de esta temporada. Sin embargo, el canterano tenía un gran potencial escondido y desde el primer momento ha entrenado con el primer equipo, logrando un sitio en el once inicial. "Al final el trabajo es lo primordial. Es la base de mi día a día porque con esfuerzo y dedicación estoy aquí", aunque "todo me está yendo superrápido porque yo venía a jugar al segundo equipo, pero me dieron oportunidades y las he aprovechado", asevera un Del Moral que agradece la confianza puesta en él y se muestra ansioso por demostrarlo en el campo. "Todo está yendo superrápido y que tenga que venir lo que sea. Agradecer a la directiva toda la confianza que me ha dado y al cordobesismo por su trato que me ha dado".

Mientras tanto, Djetei ha logrado ser un central de garantías a lo largo de sus dos temporadas como blanquiverde. De hecho, el camerunés llegó a la entidad como una incorporación discutible, pero con trabajo ha conseguido ser fundamental en el eje de la zaga. Esto le ha valido para que la directiva califa le ofrezca una renovación de su contrato y esté vinculado con el Córdoba hasta 2023. "Estoy muy contento por la confianza que me ha dado la directiva y de firmar muchos años más. También demuestra el trabajo que he realizado y lo quiero refrendar", explica un camerunés que está ultimando su lesión para llegar al encuentro ante el Recreativo Granada. "Cada día me siento mucho mejor. Estoy luchando cada día para estar disponible lo antes posible".