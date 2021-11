Wole Soyinka, primer Premio Nobel de Literatura africano, se suma a la programación de Cosmopoética

Cosmopoética, que se celebra del 12 al 20 de noviembre, recibirá al escritor nigeriano Wole Soyinka. Se trata del primer autor africano en ganar, en 1986, el Premio Nobel de Literatura, que acaba de publicar su primera novela en casi cincuenta años.

Soyinka participará en la sección Cosmodiálogos del festival, que da espacio a la narrativa y a la reflexión. En septiembre pasado se publicó en Estados Unidos su última novela, 'Crónicas desde el país de la gente más feliz de la tierra', que se lanza ahora en español.

Wole Soyinka (Abeokuta, Nigeria, 1934) cuyo nombre real es Akinwande Oluwole Soyinka, es dramaturgo, poeta, novelista, además de activista político dos veces encarcelado por sus críticas al gobierno nigeriano.

Durante su cautiverio, aislado durante casi dos años, escribió sus memorias y parte de su poesía en papel higiénico, envueltas de tabaco y hojas de libros; ha declarado en muchas ocasiones que la escritura le salvó la vida y la cordura durante aquellos tiempos terribles.

En España se han publicado, entre otras obras suyas, ‘El hombre ha muerto’, ’La estación del caos’, la compilación ‘Teatro’ —compuesta por ‘La danza de los bosques’, ‘Las tribulaciones del Hermano Jero’ y ’La metamorfosis del Hermano Jero’—, así como ‘Aké’ y ‘Los años de la niñez’.

Lírica portuguesa

Junto con Soyinka, más de cincuenta autores pasarán por Cosmopoética en su decimoctava edición, que mira hacia Portugal como país invitado. La delegación lusa estará compuesta por los representantes más importantes de la poesía del país, como Nuno Júdice y Ana Luísa Amaral, Premios Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2013 y 2020.

También acudirán otros autores consagrados de las letras portuguesas, como Gonçalo M. Tavares, con una obra publicada en más de 45 países y multitud de reconocimientos, o Maria João Cantinho, afamada ensayista y poeta.

Estos pesos pesados de la lírica lusa presentarán su obra al lado de jóvenes autores que comienzan a abrir nuevos caminos en la literatura en portugués, de gran proyección internacional, como Sara F. Costa o Andreia C. Faria.

Las entradas para acceder al evento de inauguración, el viernes 12 de noviembre en el Teatro Góngora, estarán disponibles en entradas.teatrocordoba.es y también se podrán retirar en taquilla a partir del día 8, dos por persona como máximo.

De la lectura a la creación literaria

En la web cosmopoetica.es ya está abierto el plazo de inscripción para participar en los talleres online, que se han reforzado en esta edición, así como para el laboratorio de creación DIYLab. Además, es posible solicitar plaza en los talleres que se incluyen en Cosmopeque.

Debido al éxito cosechado en anteriores ediciones, este año Cosmopoética mantiene los talleres dedicados a la narrativa y a la creación poética, pero además plantea novedosas propuestas que abordan la traducción de textos poéticos y los recitales performativos.

El novelista cordobés Salvador Gutiérrez Solís, quien ya venía impartiendo el taller ‘Territorio ficción’ en anteriores ediciones, ofrece este año un ciclo sobre el modo en el que los sentidos se vuelven claves a la hora de describir y narrar. Este taller, titulado ‘Una narración sensitiva’, se celebrará el 19 y 20 de noviembre, y está abierto a la participación de 20 personas.

La autora gallega Miryam García toma el testigo del ya tradicional taller online ‘Escribir un poema’ impartido otros años por Javier Fernández, Pablo García Casado. Durante cuatro sesiones formativas, ofrecerá recursos y técnicas para afrontar la creación poética durante el taller literario de creación poética titulado ‘En la búsqueda’.

El escritor mallorquín Ben Clark, ganador de premios tan importantes como el Loewe de Poesía y tutor de la Fundación Antonio Gala de Córdoba, dirigirá en Cosmopoética 2021 un novedoso taller de iniciación a la traducción poética.

Por último, el escritor Gonzalo Escarpa, Premio Nacional Cultura Viva 2019, ofrecerá un taller sobre recitales perfomativos y palabra en escena. Durante esta actividad se analizará la evolución constante de las propuestas poéticas que, como explica el propio autor, avanzan en una “escalada de supernovedades permanentes”.

Por otro lado, de la mano del escritor y editor cordobés Javier Fernández vuelve a Cosmopoética el Laboratorio DIYLab, que vivirá su tercera edición, inspirado en las experiencias de laboratorios de creación espontánea (Do It Yourself), donde hay que lanzarse a la calle para escribir, ilustrar o pintar.

A partir del 13 de noviembre, los participantes se formarán y crearán el material de una publicación que verá la luz antes de que acabe Cosmopoética. La Casa Góngora será el espacio que acoja este laboratorio de creación centrado en la poesía.

Talleres para jóvenes y público infantil

Comopeque, por su parte, pone a disposición del público el taller infantil de ilustración 'Animales fantásticos', que dirige Jesús Cisneros. Este mismo autor es el encargado de ‘Personajes estelares’, taller fanzine e ilustración dirigido a adolescentes.

Además, es posible inscribirse a través de la web a los talleres 'Escritura bajo las estrellas', taller juvenil con Jesús Aguado; y a 'Traer la luna a la tierra', un taller coordinado por La Casa de Tomasa.

El festival Cosmopoética, reconocido en 2009 con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura, está organizado por el Ayuntamiento de Córdoba y cuenta con el patrocinio de la Fundación CajaSur. Más información en cosmopoetica.es.