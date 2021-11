El autor de 'Trainspotting', Irving Welsh, una de las estrellas de Cosmopoética 2021

Medio centenar de autores desfilarán del 12 al 20 de noviembre por Cosmopoética, que alcanza su decimoctava edición con el foco puesto en Portugal como país invitado. En esta ocasión, el lema del festival será ‘Otra vez vuelvo a verte’, un verso de Fernando Pessoa que escribió con su heterónimo Álvaro de Campos en su poema 'Lisbon revisited': “Outra vez te revejo, com o coração mais longínquo, a alma menos minha” (“Otra vez vuelvo a verte / el corazón un poco más remoto y el alma menos mía”).

“Este sentimiento de extrañamiento ante el reencuentro de lo que fue importante” será el hilo conductor de Cosmopoética en esta edición, tal como explica su director literario, Antonio Agredano. Un reencuentro con la poesía que también quiere “reivindicar la cultura lenta” en contraposición “a las prisas y a la búsqueda frenética del júbilo” que presiden la sociedad contemporánea.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado que, en su decimoctava edición, Cosmopoética “se ha convertido por méritos propios en el festival de poesía más importante de Europa”, porque la ciudad “es referente obligado de la poesía universal no sólo en el pasado, sino también en el presente”.

Grupo Cántico, Nuno Júdice y fados para abrir boca

Cosmopoética arrancará su decimoctava edición con un recuerdo al centenario del nacimiento de tres de los miembros del Grupo Cántico: Julio Aumente, Pablo García Baena y Ginés Liébana, quien aún vive. Toda una generación de poetas y pintores que se agrupó en torno a la revista Cántico y que hace más de 70 años revolucionó, desde Córdoba, las letras hispanas.

La poeta cordobesa Estefanía Cabello pondrá voz a los textos de estos tres creadores y presentará una gala que pondrá el foco en Portugal a través de Nuno Júdice, el autor más importante de la lírica portuguesa actual, y de la cantante de fados Lina, que en su espectáculo reencarna a la mítica Amália Rodrigues.

Tras la apertura del acto, dos poetas en un escenario. Un diálogo entre ciudades, tradiciones y vidas: Pablo García Casado y Nuno Júdice, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2013 y el Gran Premio de Poesía María Amália Vaz de Carvalho el año pasado. El periodista Jesús Cabrera moderará el acto e irá conduciendo la conversación con sus preguntas, en una relajada charla desde lo universal hasta lo pequeño.

Por último, la música portuguesa se colará en el Teatro Góngora. Lina, una fadista con formación clásica pero con querencia a la experimentación, reinterpretará temas del álbum sin título, seminal y revolucionario de Amália Rodrigues, para siempre conocido como ‘O Busto’, acompañada por Pedro Viana a la guitarra portuguesa y Flávio Cardoso a la viola.

Lina es uno de los valores más seguros e interesantes del fado actual. En 2020, lanzó el álbum Lina_Raül Refree, una colaboración de la fadista con el músico y productor español Raúl Refree, productor de nombres como Silvia Pérez Cruz y Rosalía.

La programación de tarde vuelve a ser el eje del festival. Todos los días, durante dos horas, se sucederán espectáculos, recitales y diálogos con la poesía como elemento vertebrador. Un año más, la Sala Orive volverá a ser el cuartel general de Cosmopoética, por el que pasarán este año algunos de los nombres más brillantes de la actual literatura portuguesa, nacional e internacional.

Desde Portugal, llegarán autores consagrados como Ana Luisa Amaral, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2020; Gonçalo M. Tavares, con una obra publicada en más de 45 países y multitud de reconocimientos, o Maria João Cantinho, afamada ensayista y poeta.

Estos pesos pesados de las letras lusas presentarán su obra al lado de jóvenes autores que comienzan a abrir nuevos caminos en la literatura en portugués, de gran proyección internacional, como Sara F. Costa o Andreia C. Faria.

A todos ellos se unen numerosos autores españoles y cordobeses de diversas generaciones, procedencias y estéticas. En este apartado destacan Juan Antonio Gonzalez Iglesias, cuyo último libro toma como inspiración el conocido Jardín Gulbenkian de Lisboa; Miren Agur Meabe, reconocida con el Premio Nacional de Poesía 2021 por un libro de poemas en euskera, algo que jamás había sucedido; o Diego Doncel, Premio Loewe 2020 por su libro ‘La fragilidad’.

Como viene siendo consigna del festival, continúa la apuesta por jóvenes creadores como Abraham Guerrero, Elisabeth Duval o Raquel Vázquez. También las letras cordobesas tendrán un especial protagonismo con poetas que publican sus textos en editoriales de la ciudad, como Federico Abad en Utopía y Juanjo Fernández Palomo y Eduardo Chivite, en Cántico.

La narrativa y la reflexión también tienen cabida en Cosmopoética. A través de Cosmodiálogos, narradores llegados de muy diversas geografías abrirán un interesante debate sobre literatura y poesía.

Este año recalará en Cosmopoética el británico Irvine Welsh, escritor de culto desde que triunfase con ‘Trainspotting’, que fue adaptada al cine por Danny Boyle. En su nueva novela, ‘El artista de la cuchilla’, publicada este verano, el escritor rescata a uno de los personajes de su novela más exitosa.

Igualmente, pasará por los Cosmodiálogos el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes de Literatura, que forma parte de la generación de escritores latinoamericanos que surgió después del boom.

Otros nombres importantes en este ciclo son la escritora catalana Milena Busquets, que arrasó con su primer libro, ‘También esto pasará’, o la chilena Paulina Flores, que acaba de publicar su esperada primera novela, ‘Isla decepción’.

Cosmopoética siempre fue poesía, pero también música. Como no podía ser de otro modo, la música también tendrá un protagonismo constante en el ciclo denominado Cosmoacordes. Una de las estrellas de este año será la cantautora portuguesa Luisa Sobral, una de las voces más conocidas de su país y que como compositora logró el premio de Eurovisión con el tema ya clásico ‘Amar pelos dois, que interpretó su hermano Salvador. Completan el cartel la banda cordobesa de hard rock Viva Belgrado y el cantaor vasco Juanjo Navas, que presentará su tributo a su paisano Blas de Otero, uno de los más grandes poetas del siglo XX español. También se une a ellos el músico asturiano Pablo García Díaz con su singular proyecto Pablo Und Destruktion.

La enseñanza y el aprendizaje de técnicas de escritura se mantiene como uno de los grandes objetivos de Cosmopoética. Para ello, se han programado varios talleres literarios para adultos, en los que participarán conocidos escritores como Ben Clark, Salvador Gutiérrez Solís, Miriam Reyes o Gonzalo Escarpa. Aparte de esto, también se propone, de la mano del escritor y editor Javier Fernández, una nueva edición del programa DIYLab, que consiste en un ejercicio práctico de escritura al que se une el proceso de edición.

Cosmopoética vuelve a incluir entre sus actividades paralelas lo que es ya un clásico: el programa infantil. En esta ocasión, se ha diseñado un intenso primer fin de semana del festival, en el que se celebrarán diversos espectáculos infantiles con la poesía como protagonista. Igualmente, varios talleres literarios para adolescentes e incluso una jornada formativa para publicar fanzines. Por estas sesiones pasarán escritores de literatura infantil de gran éxito como la escritora vasca Leire Bilbao o el gallego Antonio García Teijeiro. También Jesús Cisneros, el poeta Jesús Aguado o la autora y gestora cultural cordobesa Alejandra Vanessa. Los niños, un año más, podrán acercarse a la poesía a través del humor, la magia y la imaginación.

El plazo para la inscripción en todas estas actividades permanece abierto en la web del festival, cosmopoetica.es.

Durante Cosmopoética, la poesía toma todos los rincones de la ciudad. El festival, una vez que se han reducido las limitaciones provocadas en 2020 por la pandemia, se echa a la calle. Y lo hace con numerosas actividades paralelas. Vuelven las Cosmoservilletas a las barras de bares y tabernas, en esta ocasión con aroma portugués, mientras que las Cosmopostales ayudarán a viajar al festival.

También regresa el programa Versos y Balcones a las barandas de las viviendas privadas, así como el programa educativo y social, que llevarán la poesía a los centros de secundaria y otras sedes sociales de la ciudad. En esta edición, regresa a las calles el Hombre del Paraguas, símbolo de Cosmopoética, y se celebrarán actos especiales como el espectáculo de Gran Circo Luso, la proyección del documental ‘Mujeres de Cántico’ o un homenaje a la rapera cordobesa Gata Cattana, fallecida en 2017 y convertida hoy en un mito de la música urbana.

El festival Cosmopoética, reconocido en 2009 con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura, está organizado por el Ayuntamiento de Córdoba y cuenta con el patrocinio de la Fundación CajaSur. Más información en cosmopoetica.es.

