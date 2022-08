Vuelve la 'Asonada' para la toma y destrucción del castillo de Pedroche

Pedroche vuelve a representar la toma de posesión y la destrucción de su castillo por parte de los vecinos el municipio en 1478. Esta es la segunda edición de en la que se lleva a cabo la obra escrita por Carlos Boves -que tuvo que esperar 11 años para ser llevada a escena-. Este año se celebrará del 25 al 28 de agosto.

La primera edición de este espectáculo tuvo lugar en 2018 y contó con la participaron de 68 vecinos y otras 80 personas más que ayudaron a la confección de los trajes. Esta contó con la presencia, durante los tres días más el de ensayo general, de 1300 personas en la explanada de la ermita de Santa María del Castillo.

En esta segunda edición, de nuevo participarán más de un centenar de personas de la comarca de Los Pedroches, según indicó en la presentación del evento, el propio alcalde del municipio, Santiago Ruiz. La obra teatral, de carácter histórico, narra el derrocamiento de la fortaleza pedrocheña por parte de sus propios vecinos, junto con los reunidos de los concejos de las llamadas Siete Villas, hartos de la tiranía de Gonzalo de Mexía, señor de Santa Eufemia.

Este hecho desata la reacción de los Reyes Católicos en el año 1478, que abren una investigación para averiguar lo ocurrido. Así aparece en un documento del Archivo General de Simancas (Valladolid) fechado el día 6 de diciembre de ese año, “Comisión al guarda Luis Fernández de Alcocer para que, como pesquisidor, vaya a las villas de Pedroche, Pozoblanco, 'Torremilano' y Torrecampo y cumpla las penas dictadas por SS. AA. contra los que tomaron la fortaleza de Pedroche y la derribaron”. El contenido de este documento fue publicado en la revista de feria del año 1995 por parte del cronista oficial de Pedroche, Francisco Sicilia Regalón.

La obra adaptada y dirigida por Emilio Escribano se representará en esta ocasión del 25 al 28 de agosto, a las 22:00 también en la explanada de Santa María del Castillo, lugar donde se asentaba la fortaleza hace 500 años. Algunas de las entidades que colaboran en este son la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno COVAP, la Fundación Caja Rural del Sur y la Fundación Cajasur.

