Varios tributos y música electrónica para el 'finde' de Reyes en Córdoba

El 6 de enero, la Sala Ambigú acoge el concierto del grupo Heavy 80, formado por Willie la Concha, Riky Sigfredy , Chino Mustein y Juarmineitor, que interpretarán “las mejores canciones de heavy y rock del mundo mundial”, según sus propias palabras.

Por su parte, la Sala Hangar acoge dos conciertos tributo este fin de semana: el viernes, es el turno La Suerte Del Loco, concierto-tributo a El Canto del Loco. El sábado le toca a Los 33, que se encargan de rendir homenaje a Héroes del Silencio.

Última oportunidad para ver el 42º Concurso Cajasur de Belenes Córdoba 2023, organizado por la Fundación Cajasur y la Asociación de Belenista de Córdoba, que acaba este viernes 5 de enero y ha contado en esta edición con 30 belenes participantes, entre particulares, asociaciones, instituciones, peñas, colegios, parroquias, locales comerciales, hermandades y cofradías.

El parque infantil de atracciones está instalado en el Vial Norte, frente a la estación del AVE. Allí encontrarás atracciones mecánicas, atracciones hinchables, el tren Disney o los coches de tope, entre otras atracciones. El parque infantil permanece abierto en horario ininterrumpido desde las 11.00 hasta las 21.30 horas, y programa, además, espectáculos de teatro, magia y circo.

El Museo Taurino acoge la exposición Picadores. El ángel caído, comisariada por el doctor en historia del arte y escritor Fernando González Viñas, que presenta una reflexión sobre el profundo cambio producido en la mirada sobre el picador.

La Jaula es una fiesta especial que tiene lugar este viernes 5 de enero en la Sala M100, y en la que pincharán los artistas Miau, Iker DJ + DSS, Chickensito y Unknown.

En Ideal (calle Alfaros), las protagonistas de la noche de reinas de este 5 de enero son las djs Fillide y Soviética Infiltrada, dos artistas con gran sensibilidad y un gusto ecléctico y transgresor. La música arranca a las 22:00.

