‘Tedaba’: así suena la sensual visión de la bachata de la cordobesa Esperanza

La cantante y compositora cordobesa afincada en Estados Unidos Esperanza ha publicado en las plataformas digitales su último single, TEDABA, una bachata con la que cambia con resultados brillantes el registro de las canciones que ha publicado hasta la fecha.

El sencillo explora la temática de las tentaciones y el arrepentimiento desde el punto de la mujer. La artista apuntaba en la nota de lanzamiento que “es un tema recurrente, pero siempre hablado desde el hombre”. En este sentido, señala una “presión social” tanto para la mujer como para la pareja “que siente lo peor es ser un cornudo”.

La escritura de la canción ha sido un trabajo conjunto de la cantautora con los artistas Nacho Larraza y Markel Badallo, que también se encargaron de la producción. Desde el tema principal buscan revindicar que “todos tenemos derecho a equivocarnos y la última palabra la tiene quien perdona”.

TEDABA cambia el estilo que seguían sus publicaciones previas, entre las que se encuentran Una Navidad tan lejos y Mi batalla, debido a que Esperanza siempre ha escrito “en diversos estilos” y quería mostrar una proyección “progresiva e intencional”. La cantante y compositora, miembro del grupo formado en la escuela Berklee de Boston Mestizas, recuerda que ya es conocida su faceta “reflexiva y de protesta”, y ahora le toca mostrar “a la Esperanza que perrea a 20 uñas”.

“Trabajar este estilo es una forma de devolver todo lo que me da el género como oyente, por lo que espero que la canción haga disfrutar y dé buenos momentos”, señala Esperanza, quien recalca que tiene claros sus objetivos profesionales y mantiene su enfoque en un futuro álbum.

Esperanza siente que se encuentra en un punto “de total libertad creativa”, lo que le permite hacer diversas pruebas con la música que desea crear. Mateniéndose “fiel” a su esencia, quiere desarrollar su arte en diferentes registros “siempre que afronte la música con respeto, corazón y que nunca deje de contar historias.

En la creación del sencillo han trabajado los artistas Nacho Larraza y Markel Badallo como productores, Eduardo Santini e Ismaele Tara como ingenieros de mixing, Ismaele Tara ingeniero de mastering, Andrés Echeverry como ingeniero de grabación, Roland Gajate García en la percusión (quien trabajó con Rosalía y The weekend en La fama), En la portada Nacho Larraza, y en el canvas de Spotify Daniel Cepas. Algunos de ellos ya han estado presentes en proyectos previos de la cordobesa, creando así un equipo que le permite continuar con su trayectoria marcando su estilo propio.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!