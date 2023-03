Techno entre macetas: así es Ruido Patio, una mirada fresca al tardeo y el patrimonio

“No sé si techno entre las flores es lo más ajustado, porque hemos retirado algunas plantas para que no sufran”, explica uno de los organizadores de Ruido Patio cuando se le comenta un posible titular que dibuje lo que ha pasado este sábado en un patio del Casco Histórico de Córdoba. El joven se ríe. “Bueno, hay techno y hay macetas”, encaja, arreglando el titular roto.

A unos metros. La música electrónica invita a bailar entre cuatro paredes blancas encaladas, sobre suelo empedrado y a cielo abierto. Así son los patios de Córdoba, una construcción típica andaluza con siglos de historia, diseñada para convivencia aunque en los últimos años haya cedido este papel ante la contemplación turística. ¿Y qué acto hay mayor de convivencia que bailar juntos, aunque sea moviéndose cada uno por separado? De eso va la música electrónica.

De eso va también Ruido Patio, una fiesta que, según cuenta uno de los organizadores, nace por la falta de eventos diurnos y abiertos de música electrónica en Córdoba. “La idea era darle un enfoque fresco a la fiesta y hacerlo en un espacio bonito y con un público selecto”, señala este promotor, que prefiere mantener el anonimato, puesto que el misterio también es parte del espíritu de la fiesta.

Dentro del patio, un espacio que gestiona la asociación cultural y ecológica La Fresnedilla, medio centenar de personas se aglutinan bajo el balcón donde se ha colocado una mesa sobre la cual hay una controladora, un ordenador y un mixer. El sonido no está, de hecho, particularmente fuerte. La idea es no molestar a los vecinos del barrio, aunque algunos de ellos ya estaban prevenidos e incluso uno de ellos ha sido obsequiado con una botella de vino y una caña de lomo para mitigar las molestias.

“Lo del patio ha sido más casualidad que una búsqueda deliberada. En anteriores ocasiones lo hemos intentado, por ejemplo en la Casa Azul, pero ahora ha llegado y la verdad que estamos muy contentos”, explica el promotor. La localización de la fiesta, de hecho, se ha guardado en secreto hasta unas horas antes, en las que se ha comunicado por Whatsapp a todos los que se apuntaron para asistir. ¿Es clandestina? En realidad sí y no. Es tan clandestina como una fiesta en un domicilio particular, aunque con algo más de esmero en la organización.

Nada que no esté en el ADN del movimiento de la música electrónica, un modelo festivo que se convirtió en global con unas características comunes entre las que estaban la clandestinidad y el reforzamiento de lo comunitario. Las minorías siempre están interconectadas. Eso está también en el mismo nombre de esta fiesta. “Ruido Patio es un guiño a radio patio, es como un secreto que va de boca en boca. Y como vengo de la música electrónica, esa idea viene de fábrica. Pero la verdad es que básicamente lo que se ha buscado ha sido evitar aglomeraciones en la puerta”, explican desde la organización de un evento que se ha celebrado entre las 12:00 y las 22:00 de la noche.

Tardeo puro. Nada nuevo, aunque no demasiado habitual en Córdoba. “Ahora mismo, la única alternativa que hay es el ElectroLunch, que se hace en el C3A, que es un evento que está bien, pero que al final se convierte en masivo”, explica uno de los organizadores, que añade que curiosamente hace cinco años hubo un auge de este tipo de eventos en Córdoba, con fiestas como Jukebox Jam!, Noise o Damil, que coincidieron en la misma época y en un mismo espacio, Modo, que hoy está cerrado y supuestamente se convertirá en oficinas municipales.

Más allá de esto, ¿qué hay en Córdoba para los amantes del 4x4? “La música electrónica en Córdoba está bastante muerta. Básicamente hay dos alternativas, la M100 y la Platinium, y en las dos se empieza la fiesta a las 3 o 4 de la mañana”, lamenta el promotor de Ruido Patio, que ha contado en para poner banda sonora a la fiesta con djs locales pero asentados como Manu Bermejo, Las Virus, Osio di Córdoba, Aft3rn3tttt y Ncubo23.

