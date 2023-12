Teatro, ópera, patios navideños y perreo en la agenda del largo puente de diciembre

Un total de 39 patios abren sus puertas este año en La Fiesta de los Patios de Córdoba en Navidad, una cita que conjuga la belleza de las flores, la decoración navideña, la tradición de los villancicos flamencos y cuentacuentos para los más pequeños. El plano con las rutas se puede consultar aquí en este PDF.

La Muestra de Corales Cordobesas comenzó en 1992 con la participación de apenas cuatro corales. Desde entonces ha ido creciendo en número de participantes, pero también de público ya que cada año son más los aficionados en Córdoba a la música polifónica. Este puente tiene dos citas en la Sala Orive a las 20:00: el Viernes 8 con el Coro Auxilium Christianorum y el Sábado 9 con el Coro Art Musicae

La temporada lírica tiene una fecha marcada este sábado, a las 20:00 en el Gran Teatro, con el Don Giovanni que lleva a cabo la Orquesta Sinfónica de Ópera 2001, la colaboración del Coro Lírico Siciliano, bajo la dirección musical de Martín Mázik. Basado en la obra original El burlador de Sevilla y convidado de piedra de Tirso de Molina, Don Giovanni no es sólo una de las grandes obras maestras de Mozart sino también de la historia de la música y de la cultura occidental.

El Teatro Góngora acoge el domingo a las 12:00 La Biblioteca imaginaria, una obra de títeres dirigida por Azucena Roda e Iraquí Juárez que tiene como objetivo principal transmitir a los niños y niñas el placer de la lectura y presentar las bibliotecas como lugares llenos de magia.

La Inaudita acoge el viernes 8 a las 20:00 un encuentro literario en Juan Antonio Bernier y el premio de poesía Francisco Brines, Rafael Espejo, que viene con su libro Criaturas del momento. Además, el sábado 9 a las 13:30, el ciclo Somos de letras, dirigido por Victoria García, presenta la Editorial Libero, pilotada por Inés Martínez y una de sus ediciones, Fiera Tuerta Juracán, de la poeta Paola Sánchez Ramírez. Como siempre, entrada libre, ambiente agradable y mesas para dos con botella de vino a 15 euritos en reservas@lainaudita.com

El patio de la Posada del Potro acoge el domingo 10 de diciembre a las 12:00 el último concierto del ciclo Trasteando, que tiene a Manuel Flores como protagonista.

El Ambigú de La Axerquía acoge el sábado, a las 20:00 a la agrupación Sabe a Venezuela, que protagonizará una gran parranda gaitera. Nacida en el año 2006 por la iniciativa de músicos venezolanos residentes en el sur de España, esta agrupación se ha dedicado a fomentar las raíces de la música tradicional de Venezuela a través de uno de los estilos musicales más alegres y sentidos del folclore de dicho país: La gaita juliana.

La Filmoteca de Andalucía abrirá el sábado para proyectar todo un clásico: Persépolis. Será a las 18:00. Tras su proyección, se podrá ver el film Secaderos, de Rocío Mesa.

La sala M100 ha programado una noche de perreo y música de club para este sábado. Se trata de una na fiesta del proyecto Sabotaje, con Baby91 a los mandos.

