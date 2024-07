'Solos en la noche', de Guillermo Rojas, ya tiene fecha de estreno en cines

Solos en la noche, la nueva película del cineasta cordobés Guillermo Rojas, rodada en Priego de Córdoba, llegará a los cines españoles el 20 de septiembre, una vez culminado su periplo por festivales, que se inició en Málaga, con la premiere de la cinta.

La productora Summer Films ya ha publicado el primer trailer de esta cinta, una comedia ambientada en un despacho de abogados laboralistas durante la noche del 23F de 1981, y que ha editado el cineasta andaluz Bernabé Bulmes (Fueron los días).

El filme fue rodado el invierno de 2022 en localizaciones de Utrera y Priego de Córdoba. Con un reparto coral encabezado por el actor teatral sevillano Pablo Gómez-Pando, acompañado por la argentina Andrea Carballo, los también sevillanos Beatriz Arjona, Félix Gómez y Alfonso Sánchez, además de la actriz valenciana Paula Usero.

Los actores y actrices han tenido que tirar de los que le han contado sobre aquella noche, ya que la mayoría de ellos no había nacido el 23 de febrero del 81.

Su rodaje, en la localidad de Priego de Córdoba, se produjo tres años después de debutar en la dirección con Una vez más (2020), una comedia dramática sobre los jóvenes que han de emigrar de España en busca de un futuro laboral. Rojas, además, es el productor de los exitosos documentales de Laura Hojman A las mujeres de España. María Lejárraga (nominado a los Premios Goya, Forqué y Feroz, ganador del Premio Carmen y dos Premios ASECAN) y Antonio Machado. Los días azules.

El film está producido, en este caso, por Laura Hojman, Olmo Figueredo González-Quevedo y el propio Rojas. Es una producción de Summer Films, en coproducción con La Claqueta PC y Brandon y Brenda la película AIE; cuenta con la participación de Canal Sur Radio y Televisión, el apoyo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, el Programa Ibermedia, la Diputación de Córdoba y al Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Fue uno de los proyectos seleccionados en el Promercat España.

