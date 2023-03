Alta comedia para el 23F del 81: 'Solos en la noche', de Guillermo Rojas

Los padres del director y productor Guillermo Rojas pasaron la noche del 23 de febrero de 1981 en un chalet de El Brillante, la zona noble de la ciudad de Córdoba en las estribaciones de Sierra Morena. Junto a ellos se encontraba un grupo de abogados laboralistas compañeros de Paco, el padre del cineasta, en el despacho de San Felipe, la gran referencia en la ciudad de los abogados que lucharon por los derechos de los trabajadores.

Era la Córdoba de Julio Anguita, el único alcalde comunista en la España de entonces, y tan solo cuatro años antes se había cometido el crimen de los abogados de Atocha. Como no podía ser de otro modo, aquella noche en la que Tejero perpetró un golpe de estado contra la joven Democracia española hubo miedo. Mucho miedo.

Esta es la semilla de la que parte la segunda película de Rojas como director, quien antes dirigió Una vez más, y ha sido productor de documentales como Antonio Machado, los días azules y el nominado a los últimos Goya, A las mujeres de España. María Lejárraga.

El guion de este largo durmió en un cajón demasiado tiempo y por fin se pudo rodar el pasado febrero en localizaciones de Utrera (Sevilla) y Priego de Córdoba. La película, una comedia inteligente titulada Solos en la noche, se estrenará en 2024, pero ayer mostró sus primeras imágenes en 5 minutos de cine, el espacio que adelanta el cine español que vendrá, dentro del Festival de Málaga.

“Es una historia de rojos muertos de miedo que se encierran en una casa aquella noche”, resume Guillermo Rojas sobre una comedia que tiene tintes del cine de Woody Allen mezclados con la película sueca, Juntos (Lukas Moodysson, 2000), sobre una comuna hippy en los 70 que celebra la muerte de Franco con una fiesta. Una historia que también inspiró al autor a la hora de escribir este filme que ocurre durante una de las noches más históricas de final del siglo XX en España.

El resultado es una comedia coral con trasfondo político, “porque ya podemos tratar también con humor aquel capítulo de nuestra historia reciente”, opina Rojas, “que va dirigida a un público diferente, no al tradicional de comedias españolas”.

El reparto lo encabeza el actor teatral sevillano Pablo Gómez Pando, en el papel de Paco, al que acompañan la argentina Andrea Carballo, los también sevillanos Beatriz Arjona, Félix Gómez y Alfonso Sánchez, además de la actriz valenciana, Paula Usero.

La mayoría de ellos no había nacido el 23 de febrero del 81. Ni siquiera el director, que nació justo nueve meses después.

Los seis dan vida al núcleo de abogados que protagonizan esta historia. Sus personajes “toman partido”, según el director, “apuestan por vivir la vida al límite y exprimirla”, en un filme que no se adentra en ninguna de las teorías que intentan explicar qué ocurrió realmente el 23F, sino “cómo le afectó este momento histórico dentro de España a una serie de personajes con una casuística muy concreta. Esta es la excusa para hablar de otros temas e incluso conectarlo con el presente”, explica el director.

Pablo Gómez Pando, el protagonista, es un actor fundamentalmente de teatro, con una carrera importante en la compañía Teatro Clásico de Sevilla, entre muchas otras, pero que también ha hecho cine y televisión. Para él este film posee “una amplia gama de colores que van del drama a comedia romántica” y define a su personaje, Paco, como “alguien tierno, muerto de miedo y que hace un viaje para buscar el antídoto a ese miedo y caminar hacia a la valentía”.

El título de la película Solos en la noche, hace una guiño a Solos en la madrugada, una comedia dramática de 1978 dirigida por José Luis Garci. En ella José sacristán daba vida a un locutor de radio que hace un programa nocturno de éxito y que se convierte en una crónica satírica de la sociedad española de la Transición.

“Hay una cosa que a mí me gusta mucho y que es una de las referencias, el cine español de la tercera vía”, confiesa el director sobre la etapa denominada así por el productor José Luis Dibildos, que comprende los primeros años de 1970 hasta pasada la muerte de Franco. “Ahí están las películas de Roberto Bodegas o de Antonio Drove. Básicamente es hacer películas con un componente político y llenas de frescura, historias que sean comerciales, pero de calidad.”

Para la actriz Beatriz Arjona, que interpreta a Carmen en el filme, “una mujer con un carácter e ideales fuertes a la que aterra el futuro incierto y las consecuencias de esa noche”, la “forma novedosa” de contar este momento histórico que realiza la película “es una crítica social para recordar y no olvidar a través de la comedia”. La intérprete cree que el público “se va a identificar bastante con lo que pasó esa noche y lo hará con una sonrisa”.

El rodaje de la película, en Utrera y Priego de Córdoba durante las frías noches de febrero, ha cumplido el sueño del director de rodar en Andalucía. El pasado junio, Rojas fue jurado del Certamen de Cortos de la Subbética. Allí se le acercó la Priego Film Office, lo invitaron a recorrer el pueblo para ver si le cuadraba rodar esta historia en sus calles y Guillermo lo tuvo claro al ver un casco histórico “tan cuidado” y sin bolardos, señales o contenedores que pudieran entorpecer un rodaje ambientado en 1981.

“Los vecinos y el Ayuntamiento han hecho una labor importante, nos han dado muchas facilidades y mucho amor para las horas intespectivas en las que hemos rodado”, explica Beatriz Arjona.

El rodaje se ha realizado durante las noches de cuatro semanas entre las siete de la tarde y las cinco de la mañana. Según Pablo Gómez Pando, que había hecho teatro en esta localidad de la Subbética en el pasado, “la ciudad nos ha arropado y nos ha querido, así que espero que no hayamos dado mucho la lata”.

En Priego no se rodaba una película desde que Joselito protagonizó en sus calles Saeta del ruiseñor, en 1957. Hoy un monumento recuerda al niño de la voz de oro en el Barrio de la Villa.

El último fin de semana de carnaval el equipo técnico y artístico de Solos en la noche vivió en el pueblo una noche de fiesta y disfraces para despedir el rodaje. “Nos disfrazamos todos y nos fuimos a la calle”, cuenta el director a quien la gente paraba por las esquinas para darle las gracias “por traer la película a Priego” .

Solos en la noche es una producción de Summer Films, en coproducción con La Claqueta PC y Brandon y Brenda la película AIE; cuenta con la participación de Canal Sur Radio y Televisión, el apoyo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, el Programa Ibermedia y al Ayuntamiento de Priego de Córdoba. El pasado verano fue uno de los proyectos seleccionados en el Promercat España.

