Salmorejo y tequila: Honest Allies, el movimiento cultural de tres cordobeses en Ciudad de México

El próximo 11 de febrero, Ciudad de México volverá a acoger uno de los eventos de Honest Allies, un colectivo de arte, música y pensamiento surgido en 2019 de la cabeza de tres cordobeses que se buscaron la vida fuera de su ciudad y que, tres años y medio después, se ha asentado entre Madrid y el país azteca.

Detrás de Honest Allies están Luis, Enrique y Miguel. O lo que es lo mismo, los djs Rootian, Fuentes-Guerra y Lebollet. Los tres comenzaron este proyecto desde el plano musical, ya que cada uno de ellos había logrado hacerse un hueco en las escenas de Madrid y México pinchando música. Por aquel entonces, Rootian estaba asentado en Ciudad de México, mientras que Fuentes-Guerra y Lebollet estaban buscándose la vida en Madrid.

“La música fue el impulso inicial. Lo primero fueron los podcast”, cuenta a este periódico Miguel Redondo, Lebollet, días antes de coger un vuelo que lo va a llevar al otro lado del charco. El productor y dj explica que, desde el principio, siempre intentaron superar la idea “sobadísima” de “colectivo musical que publica podcast” y orientar el proyecto hacia otras ramas artísticas.

Al otro lado del charco, Rootian fue quien más claramente apostó por expandir la idea Honest Allies de la música hacia otras disciplinas. Así, influido por el arte relacional (que da mayor importancia a las relaciones que se establecen entre los sujetos a quienes se dirige la dinámica artística que al objeto artístico en sí), comenzó a tejer alianzas con artistas gráficos, escultores, performers o videocreadores.

“La idea de Honest Allies está en el mismo nombre: aliados honestos, gente que muestre un interés sincero en lo que hace el otro. En este sentido el proceso de escucha o contemplación son tan importantes como lo que se oye o lo que se mira”, explica Lebollet sobre un proceso que terminó de encontrar su sentido con la pandemia.

En aquel momento, según detalla Rootian, los tres cordobeses comenzaron a repensar su relación con el ocio nocturno, la fiesta e incluso el propio arte. “El arte ya no puede ser unidireccional, sino que tiene la responsabilidad de generar cambios, tiene que crear obras que tengan capacidad de generar diálogo y supere la idea exhibitoria y expositiva”, reflexiona el dj afincado en Ciudad de México, que resume que “los proyectos ganan peso cuando todo el mundo participa”.

Hoy, tras dos eventos y con quince artistas afiliados al movimiento, Honest Allies encara su tercer evento en Ciudad de México. Será el 11 de febrero en Sala Galera, una nave industrial en el centro de la urbe, donde, de nuevo, coexistirán todo tipo de disciplinas: escultura, performance, danza, instalación, lectura de manifiestos, sesiones de escucha activa, videocreación…

Y música, claro. La del 11 de febrero será también una oportunidad para que Rootian y Lebollet se reencuentren pinchando música. Fuentes Guerra, la tercera pata, no ha podido viajar a México como estaba previsto.

En la cabeza de todos ellos está poder exportar lo que les ha funcionado en Ciudad de México, una ciudad donde viven casi 9 millones de personas, a Madrid, donde, por el momento, no han conseguido amarrar un espacio donde realizar alguno de sus eventos. “En México la gente parece más dispuesta a ser aliados honestos que en España”, bromean.

¿Y Córdoba? Lebollet apunta que, aunque hace poco esta opción parecía imposible, hoy ya no parece tan descabellada tras la llegada de la fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) al Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), y por la implantación en la ciudad de movimientos como Electronic Lunch o Ciudad de las Ideas, capaces de articular y promover una nueva mirada al arte y la cultura sin que nadie las cuestione como igual de necesarias que las formas de arte tradicional.

