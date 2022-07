Rock garajero neoyorquino, un coro gospel y mucho flamenco, en la agenda del 'finde' en Córdoba

El Colectivo está detrás del concierto de este viernes en el Ambigú de La Axerquía, en cuyo escenario estarán las neoyorkinas Baby Shakes, un conjunto de rock garajero que está girando por Europa para presentar al fin, tras el parón pandémico, las canciones de su último álbum Cause a Scene (2019), el cuarto en su trayectoria, como siempre lleno de powerpoperas melodías y coreables estribillos, insufladas con dosis extra de energía guitarrera.

Será este viernes a las 21:30, con el directo previo de la Fiancée Solitaire y el debut a los platos de Las Wendy para completar la noche “colectiva” más femenina. Las entradas están a la venta en el siguiente enlace: https://www.wegow.com/.../conciertos/baby-shakes-en-cordoba

Además, el sábado, en el mismo escenario, la banda Chopped hará un recorrido por los grandes temas de la historia del Rock & Roll.

Gospel, tributos y amigos con Anfane es el nombre del espectáculo en cuya organización se ha visto muy involucrado Nacho Lozano, cantante, imitador y compositor, que también actuará en el evento. Será a las 21:00 este sábado, y el concierto contará con más de 40 voces de Gospel Córdoba que repasarán a su manera canciones de Camilo Sesto, Manuel Carrasco, Joaquín Sabina, Mecano, Miguel Bosé, Abba, Queen y Michael Jackson.

El concierto es solidario, los beneficios serán para la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane) en la provincia.

Este viernes, dentro de las actividades de Planneo Al Fresco, el bailaor Ángel Reyes presentará en el Quiosco de la Música su espectáculo Bosquejo, en el que muestra la lucha interior de un artista en el proceso de creación, acompañado de los cantaores Manuel de la Nina y Juan José Amador, el guitarrista Jesús Majuelos, el percusionista Javier Rabadán y Carmen Ureña a las palmas.

Además del espectáculo de Reyes, habrá más flamenco este fin de semana en Córdoba. El mismo viernes por la noche, a las 22:00, estará en la terraza del Centro de Recepción de Visitantes la bailaora Belén Ariza, y el sábado, la cantaora Inma de la Vega y el guitarrista Paco de Dios.

Además, la Posada del Potro, dentro del ciclo Al calor del flamenco, ofrece este sábado a las 22:00 la actuación de la cantaora María José Abad y el guitarrista Rafael Trenas.

Los Cines Axion de Córdoba estrenan este viernes por la noche 30 de los grandes, un cortometraje dirigido por el cordobés Víctor Castro, junto al jienense Miguel Calvo, grabado en el desierto de Tabernas, y que cuenta entre sus actores con personalidades como Manuel Salas y con Antonio Meliveo como productor musical.

Los cines de verano siguen ofreciendo películas al aire libre en las noches de Córdoba. La cartelera para este fin de semana cuenta con dos estrenos, Padre no hay más que uno 3, la tercera parte de la saga de películas familiares dirigida por Santiago Segura, y La isla de Bergman, cine de autor con sello francés. Tienes toda la información sobre horarios y precios de la cartelera del fin de semana en este enlace: Cartelera Cines de Verano en Córdoba

La Casa Museo Guadamecí Omeya y la Fundación Futuro Singular Córdoba ha inaugurado la exposición 'Reflejos', que se podrá visitar en la citada casa museo del 14 al 29 del presente julio, y que está formada íntegramente por obras realizadas por personas con discapacidad intelectual. Se puede visitar en la Casa Museo Guadamecí Omeya, con el siguiente horario: de lunes a sábado entre las 11,30 y las 13,30 horas, y entre las 17,00 y las 18,30 horas, y los domingos entre las 11,30 y las 13,30 horas.

Por su parte, el Palacio de Viana vuelve a convertirse en un escenario teatral con el ciclo Viana a Escena, en el que este viernes se podrá ver a las 22:00 la propuesta Rómulo, el grande, de La Vidriera Teatro a partir de la obra del autor alemán Friedericht Dürrenmatt.

Para terminar, otras dos propuestas cinematográficas para el público más exquisito: la Filmoteca de Andalucía proyecta mañanaTres pisos la última película de Nanni Moretti (20:309, y Sin sol (Sans soleil) una de las obras maestras de Chris Marker (18:00).

