Robe Iniesta: “Será la música la que me deje a mí”

Uno de los mejores y el referente para muchos. Un ídolo en una sociedad donde el rock apretó muy fuerte al final de la década de los 90 y el principio de los 2000. El tiempo pasa, no solo para una persona en concreto, sino que para todos. Aun así, Robe Iniesta no carece de esas ganas que le permite recorrerse España en una gira que vuelve a plasmar la fuerza que tiene en su interior. A sus 62 años, ha llenado escenarios como Valencia, Cáceres, Madrid, Toledo o una Córdoba que le recibirá este viernes 5 de julio en el Teatro de La Axerquía. Un espectáculo denominado “Ni santos ni inocentes” en el que no dejará indiferente a nadie, y así lo ha querido transmitir en una charla con Cordópolis donde habla tanto de actualidad como de su futuro a corto plazo. Algo mágico.

PREGUNTA. Te quería hablar del concierto aquí en Córdoba. La primera fecha, todo agotado. Imagino que será un lujo para ti que la gente siga respondiendo de esta manera.

RESPUESTA. Hombre, claro, una alegría. Una alegría que la gira vaya así de bien. Parece que a todo el mundo le ha gustado mucho el disco nuevo y los conciertos están saliendo muy bien. Y, bueno, pues una alegría que la gente responda también.

P. La gira es “Ni santos ni inocentes”. ¿Por qué esta gira? ¿Qué motivación te ha dado para hacer esta gira?

R. Pues la motivación que tiene la gira es el tener un disco nuevo, ¿no? Que es lo que al final te mueve. Porque si no tienes material nuevo, pues la verdad, te cuesta más trabajo. Pero lo que te mueve es tener canciones nuevas que rápidamente quieres ponerte a currar y a grabar. Y luego ya una vez que las tienes grabadas y ha salido el disco, pues lo que quieres es tocarlas en directo. Es lo que te motiva.

P. Robe, eres un artista intergeneracional. Te conoce muchísima gente, pero es verdad que el tiempo va pasando para todos, ¿no? Parece que los más jóvenes están dejando de lado el rock.

R. El rock en España nunca ha sido una música para mayorías. Ha sido una música para minorías que hay que ir a buscar. Siempre ha habido otras músicas más para todo el mundo: la música pop, la música disco, en cada caso, ahora el reguetón, toda la música urbana. Entonces, bueno, ese aspecto tampoco ha cambiado mucho. Y sin ninguna duda es mucho más fácil hacer este otro tipo de música que juntar una banda de rock.

P. ¿Cómo ves el rock ahora con tu edad? ¿Ha cambiado mucho la perspectiva que tenías cuando eras más joven?

R. Mi perspectiva no ha cambiado mucho. Yo sigo haciendo música, no sé si es rock o no es rock, o cómo la puedes llamar. Yo sigo haciendo un poco lo que me va viniendo. No puedo planificar nada a la hora de componer, de hacer las canciones de una manera o de otra. Y, bueno, sigo dejándome llevar por la intuición y por lo que me va saliendo. Porque realmente no puedo planificar nada a la hora de componer.

P. Robe, yo soy demasiado joven para haber conocido el movimiento Extremoduro. Si tuvieras la oportunidad de describir este grupo a los más jóvenes, ¿cómo lo harías?

R. Pues no sé, quizás no sea yo el más apropiado para describir eso. Para mí, la verdad es que no ha cambiado mucho la cosa. Vas con una gente, vas con otra, haces tu música. Unas veces tienes unos instrumentos, otras, otros. Ahora tenemos la suerte de tener muchos instrumentos y mucha variedad para poderle dar más riqueza a la música. Y, bueno, sigue habiendo la contundencia que requieren algunas canciones, pero también hay otros matices con otros instrumentos. Pero, bueno, el espíritu tampoco ha cambiado mucho.

P. Lo que sí es verdad es que has marcado una época. Incluso hace unos poquitos meses, unos niños cacereños te sorprendieron en el cole interpretando “Ama”. ¿Cómo viviste eso?

R. Bueno, pues una cosa muy entrañable y muy bien con los críos, y, bueno, estupendamente.

P. ¿Quién te lo diría, no?

R. Sí. Bueno, esto ya hace mucho tiempo que viene pasando, que los colegios cantan esa canción y hay muchos chavalitos que la preparan. Es una letra de Manolo Chinato y es una letra que le llega a todo el mundo.

P. Hablando de esto y siguiendo con el hilo, ¿cuál es el sitio más raro en el que has escuchado una de tus canciones?

R. Pues no podría decirte, pero sí que está claro que hay mucha gente distinta que las oye y que en los conciertos esto se va viendo cada vez más. Gente de muchas generaciones y gente muy diferente. Esa fue la causa de que hace años dividiéramos un poco el frente del escenario, donde está el público pegado al escenario, lo dividiéramos entre la parte marchosa y la parte tranquila. Bueno, no hay una separación física, pero simplemente para que la gente sepa colocarse un poco. Precisamente por esto de gente tan distinta y de maneras de ver los conciertos tan distintas, porque antes, pues las primeras filas, si tú ibas ahí sabías que ibas un poco a la batalla. A que te empujaran, a empujar tú, a bailar y a desmadrarte y así.

Pero hace ya años empezaron a venir chavalitos muy jóvenes que quieren estar delante, no se quieren perder detalle, pero no tienen esta manera de vivir el concierto tan movida. Entonces, bueno, parece que ahí no se entendía un poco la gente y decidimos hacer esto, dividirlo en dos partes. Tampoco hay que exagerar, una para hacer totalmente el animal y la otra para estar totalmente estáticos. Pero sí para dos maneras de ver el concierto y es precisamente por eso, por la gente tan distinta que va a los conciertos y por las maneras tan diferentes de vivir los conciertos.

P. ¿Y qué supuso para ti esa división?

R. La división muy bien, pero a mí me da mucha alegría el que fuera gente tan joven. Se supone que la música que haces le sigue gustando a generaciones nuevas y no solo a gente que te viene oyendo de siempre. Para mí mucha alegría y, bueno, para los conciertos lo de dividirlo fue bastante bien. Yo creo que ahora todo el mundo sabe mejor entender a los demás en los conciertos y hay un buen ambiente, buenísimo.

P. Ahora, como tú has dicho, hay un buen ambiente, se acercan los jóvenes, pero, ¿tú en el tramo más personal has pensado alguna vez en dejar la música?

R. Yo creo que será la música la que me deje a mí. No sé, pues llega un momento en que las giras son exigentes. Tienes que estar durante muchos meses, tienes que estar siempre bien, viajando mucho y cada vez se va haciendo la cosa un poco más difícil. Pero no es algo tampoco que vaya yo a planear. Cuando llegue el momento y no pueda, pues ya está.

P. Y ya la última, Robe. ¿Qué esperas de tu futuro más cercano con estas giras?

R. Estas giras están yendo estupendamente, como te decía antes, y nada, pues que salga todo bien. Y, bueno, de mi futuro más cercano, pues que me sigan saliendo canciones, que al final es lo que más me motiva y como más me realizo. Eso es lo que mueve todo. Si hay canciones, habrá giras, habrá discos y habrá todo. Bueno, eso es un poquito lo que le pido, que siga la cosa como va hasta ahora, siempre con temas nuevos, que es lo que hace falta.

P. Y que Córdoba te acoja con los brazos abiertos, ¿no?

R. Claro, pero eso ya lo doy por seguro.