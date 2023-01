Ricky Merino, protagonista en 'Ghost': “Córdoba es la primera ciudad en la que hemos llenado todos los días”

El actor y cantante Ricky Merino da vida en la versión musical de Ghost a Sam, interpretado en la versión cinematográfica por Patrick Swayze. Merino comparte papel con David Bustamante, con quien se alterna en sus funciones. En Córdoba, ambos han estado representando la obra desde el jueves 12 de enero hasta este domingo 15 de enero. Ricky ha hablado con Cordópolis sobre su personaje; su experiencia en este musical en el que lleva trabajando más de un año; sobre cómo el público vuelve a apoyar la cultura tras la pandemia y sobre todo sobre el asombroso lleno de todas sus funciones en Córdoba.

PREGUNTA: ¿Recuerdas cómo fue el casting?

RESPUESTA: Hice el casting dos veces para la primera temporada en Madrid a principios de 2019, llegué hasta la final y estaba entre actor y yo y ahí me quedé en las puertas. Pero todo ocurrió porque tenía que ser así porque estuve en otros proyectos. Y luego repetí en 2021 el casting justo viniendo de la pandemia y cuando me dijeron que sí fue muy liberador porque venía de estar muchos meses sin trabajar como mucha gente por la pandemia. Así que fue una alegría.

P: ¿En qué otros musicales has trabajado antes de Ghost?

R: Sí, mi formación en teatro musical la hice en Mallorca y mis primeras producciones musicales eran proyectos más o menos profesionales, algunos amateurs pero solo de allí. Hice por ejemplo Grease, Rent y otros más pero con Ghost es mi primera vez con un musical de gran formato en Gran Vía. Es la primera vez que voy a trabajar fuera de Mallorca y en gran formato. En febrero del año pasado empezamos la gira y hemos recogido muchas ciudades.

P: Compartes papel con Bustamante ¿Cómo es trabajar con él?

R: Soy el único que no trabaja con él porque al ser el mismo personaje nos repartimos las funciones. Pero es algo anecdótico porque con 15 años era super fan de OT1 y ver ahora mi nombre en un cartel junto con el de David todavía me sorprende, porque me acuerdo de mi yo adolescente que estaría flipando si se lo hubiesen dicho.

P: ¿Es muy distinta esta versión de Ghost de la cinematográfica?

R: Está muy bien adaptada la gran diferencia es que es un musical y cantamos y bailamos que es lo que hace que sea mucho más dinámico y entretenido. Pero se ha mantenido y se mantiene muy fiel a la película porque Ghost está muy en el imaginario colectivo y todo el mundo se acuerda de Patrick Swayze y Demi Moore y tienen muchas escenas en la cabeza. Por eso hay un poco de responsabilidad como artistas de hacer algo que la gente conoce y no transformarlo demasiado. Y en este espectáculo se ha conseguido ser muy fiel a la película dándole luego una vuelta con canciones propias. Pero es muy fiel y la gente sale muy contenta precisamente por eso, porque van con ganas de ver la peli y la han visto pero en el teatro.

P: ¿Cómo ha evolucionado su relación con Sam desde que la primera función hasta ahora?

R: Nos ayuda mucho la directora que está en todas las funciones y es con quien trabajamos para no viciar el personaje para tener claro cuáles son los objetivos y el viaje de este héroe. Lo que ha pasado es que yo ya lo tengo interiorizado, igual que en las primeras funciones tenía que fijarme mucho en todo porque había muchas cosas nuevas ahora lo disfruto más porque lo tengo naturalizado, no tengo que pensar solo tengo que dejarme fluir y llevar. Y tenemos la suerte de que tenemos a la directora siempre con nosotros para seguir perfilando porque esto es teatro y nunca sale igual. Siempre cambia y depende mucho del día, de cómo estés tú y por eso ayuda a tener una visión externa que se reúne contigo, y tú puedes seguir cambiando y evolucionando. Es un trabajo muy enriquecedor.

P: ¿Qué destacarías de la interpretación musical?

R: Siempre me ha parecido de las disciplinas más complejas de un artista. Nunca fui consciente de cómo me iba a ayudar la formación que tuve antes de operación triunfo, que venía del teatro musical. Luego hice muchas cosas de cámara y otras modalidades pero justo el actor de musicales es el que tiene que ser más completo, porque tiene que dominar muchas disciplinas y tiene que desarrollarlas al mismo tiempo. Lo que ocurre es que en España es como que esos actores y actrices de teatro musical no es algo que la sociedad reconozca. Tenemos nombres en cine o televisión que todo el mundo conoce, pero luego cada día tenemos los teatros llenos actores que tienen una validez increíble como intérpretes, como cantantes y como todo. Pero hay un punto en el que falta que la gente lo reconozca y lo valore. Siempre digo que el hecho de que Channel fuese a Eurovisión el año pasado fue muy positivo para la industria de teatro musical porque ahora la gente dice “qué bien preparada está”, pero la gente está igual de preparada en los teatros solo que se desconoce.

P: En España quizás el teatro musical no tiene tanto reconocimiento, hasta que la gente no va al teatro no reconoce ese trabajo…

R: La gente sabe quien somos David Bustamante y yo porque salimos en la tele, pero hay actores y actrices muy buenos que no tienen tanto nombre porque no salen en la televisión. Y me parece muy injusto, porque por ejemplo me parece muy injusto que en los Goya las actuaciones musicales las hagan actores de cine que cantan, que me parece muy bien, pero por qué no llaman a actores de teatro musical y se les da la visibilidad para que la gente sepa quiénes son. Porque son estrellas que todavía no han tenido el momento en el que la gente no las ha visto brillar pero es gente muy buena. También la gente está acostumbrada a ir al cine a ver la tele pero me gustaría que en al salir del teatro también se paren a ver quién es este actor, qué ha hecho y así descubrirán a gente muy bien formada y con mucha experiencia.

P: Que se siente cuando se siguen llenando los teatros función tras función incluso en las mismas ciudades?

R: Es una locura, nosotros estamos como locos por llegar a Córdoba porque es la primera ciudad donde hacemos un lleno completo todos los días en todas las funciones. En Córdoba está siendo una locura el recibimiento de la gente. Y a mi me gusta mucho sentir que después de la pandemia que todo se paró, que lo noté porque yo hago teatro pero también hago música y tele pero fue el caso de muchos. Ver que empiezas poco a poco a recuperar la normalidad y ahora poder llevar un poco de Gran Vía a todos los teatros de España da una sensación de alivio total. Y porque la gente lo vive como la primera vez que ve algo y eso se contagia en el elenco, es como si estrenásemos la obra en cada ciudad a la que vamos; siempre es un estreno nuevo porque la gente viene de nuevas y estamos en un teatro nuevo.

P: Incluso aunque se en el mismo teatro, ¿no? porque, al final, el público siempre es distinto…

R: Claro, por ejemplo en Madrid estuvimos cinco meses en el mismo teatro siempre venía gente nueva entonces para esa persona es la primera vez que lo ve, pero tú no puedes bajar el nivel. Ayuda cuando cambiamos de ciudad porque cambiamos de todo, cambiamos de teatro, de hotel, de gastronomía…todo te ayuda a activarte y hacerlo de nuevas.