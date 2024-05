La reflexión de María José Llergo sobre Eurovisión y la presencia de Israel

La cantante cordobesa María José Llergo ha reflexionado este sábado sobre el festival de Eurovisión y la presencia en él de Israel, en un momento en el que la Corte Penal Internacional investiga al Gobierno de este país por genocidio.

En una storie de la red social Instagram en la que comparte un vídeo de la periodista Inés Hernad sobre Eurovisión y sobre las acciones militares de Israel sobre la población palestina, Llergo ha comentado que todo el contenido del vídeo es uno de los motivos por los que no podría participar en Eurovisión.

“Y por esta razón, cuando me piden que vaya a Eurovisión, digo que no puedo… Todo esto me pone muy triste, creo en la música como herramienta de cambio social, no como lavado de cara del país genocida de turno”, ha escrito la cantante, natural de Pozoblanco.

Eurovisión ha vivido una semana mucho más convulsa de lo habitual en esta edición 2024. La participación de Israel ha marcado tanto su segunda semifinal como estas horas previas a su gran final, que se disputa en el Malmö Arena de la ciudad de Suecia a partir de las 21:00 horas de este sábado 11 de mayo.