Una productora de jóvenes cordobeses crea un corto en el tiempo récord de 10 días

Diez días. Ese es el tiempo que un grupo de estudiantes de la facultad de Filosofía y Letras ha tenido para realizar un corto con motivo del pasado 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género. Varios alumnos del grado de Cine y Cultura, que han tenido la iniciativa de crear la productora Realidad Alternativa han realizado un trabajo para concienciar sobre la importancia de luchar contra la violencia de género.

Según explica Juanjo Burgos, delegado del grado, miembro de la productora y director del corto, Lo mismo de siempre, fueron avisados para realizarlo para el 25N. Sin embargo, el plazo que tuvieron fueron diez, en los que, según relata Juanjo apenas fueron a clase. "Estuvimos todos los días escribiendo, grabando, reescribiendo, editando y reeditando" para que el vídeo estuviera a tiempo.

Como no tuvieron tiempo suficiente "para escribir algo nuevo" que no hubiesen visto antes, señala que en Lo mismo de siempre, lo que hicieron fue "coger clichés que suelen aparecer en otros cortos del 25N, pero que son muy simplistas y no dicen nada". La diferencia de estos otros trabajos que expone, con el que han realizado, es que "en este hay un rechazo por parte de la protagonista", detalla.

Con las caras extrañas por parte de la protagonista a las ideas que les dan sus amigos o su familia, muestran un problema "más grave de lo que se trata en otros cortos", señala Juanjo. Con esto, los estudiantes han querido reflejar, en palabras de Juanjo, "que la violencia de género es un problema bastante severo" al que "se le da soluciones muy simplistas".

Juanjo destaca que, además, es un problema más común de lo que parece: "Varias chicas que estaban grabando con nosotros se sintieron identificadas", expone. Por ello, ya se adelantan al próximo año: "la Facultad ya nos ha dicho que quiere colaborar con nosotros el año que viene", y además, "con más antelación".

El grupo de jóvenes, ha demostrado que, a pesar del poco tiempo, con ganas, se puede sacar un buen trabajo. Esto, les sigue motivando para seguir creando. Así, según dice Juanjo, tienen en mente presentar una serie de cortos en el cine y ya trabajan en una webserie.