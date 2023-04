El productor británico Alan Dixon, protagonista del próximo ElectroLunch en el C3A

La promotora cultural Electrolunch ha anunciado un nuevo picnic electrónico en el Centro de Creación de Andalucía (C3A) de Córdoba. Será el próximo sábado 29 de abril y volverá a ofrecer sesiones de música electrónica al aire libre, talleres y actividades infantiles y un punto de gastronomía para echar el día de baile sin que flaqueen las fuerzas.

La última vez que se celebró una edición de Electrolunch fue en marzo, y congregó a centenares de personas atraídas por esta apuesta por la música electrónica para toda la familia en horario diurno. Para esta nueva edición, la promotora andaluza ha anunciado como cabeza de cartel al productor y dj británico Alan Dixon, una de las figuras más interesantes de la rejuvenecida escena italodisco mundial.

Dixon, que ha publicado sus últimos trabajos en Running Back, Permanent Vacation y Correspondant, comenzó a hacerse un nombre en el noreste de Inglaterra, antes de convertirse en uno de los DJ residentes de Ministry of Sound en Singapur durante varios años. Una vez de vuelta en el Reino Unido, y armado con los conocimientos adquiridos trabajando en Strut Records en Londres, Alan se convirtió rápidamente en un nombre de referencia en el circuito de clubs, con actuaciones en Horse Meat Disco, Elrow, Glastonbury y una residencia en Savage Disco.

Como productor, dio el salto en 2014, inspirado por nombres como Todd Terje, Prins Thomas y Gerd Janson. Mientras que sus primeros lanzamientos incluían soulful house teñido de gospel y disco cósmico, en los últimos años ha evolucionado su sonido para crear himnos italo de grandes salas. Además, desde 2020 dirige su propio sello, Love Attack.

El artista británico estará acompañado ese día por los djs cordobeses Juani Cash, Fernando Sánchez, Ussuru Sound y Salah, y por el sevillano Marineli Disco Set. Esta nueva edición llega cargada de techno, disco y house. Como siempre, los asistentes podrán acceder de manera totalmente gratuita (con aforo limitado y acceso en orden de llegada) desde las 12:00 y disfrutar de las sesiones programadas hasta las 20:30.

En el mismo recinto, la organización tiene distribuidos diferentes tipos de Food Trucks con menús variados a la carta para que la experiencia al aire libre sea mucho más completa y divertida. Además, habrá, como es habitual, actividades infantiles y una exhibición de skate.

