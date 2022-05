Poesía contra el calentamiento global: se presenta la antología 'Poetas por el Clima de Córdoba'

Este jueves 19 de octubre, a las 19:30, se presenta en el patio de la Plaza de las Tazas 11, la antología Poetas por el Clima de Córdoba. Se trata de la plasmación en papel de esta iniciativa, que nació en octubre de 2020 con la publicación del manifiesto que llevaba el mismo nombre, y que fue firmado por 44 poetas.

Hoy son ya más de setenta los poetas cordobeses que se han unido a la lucha contra la emergencia climática y que colaboran, de una forma u otra, en la publicación de la antología Poetas por el Clima de Córdoba, que recoge, según se indica en un comunicado, “una muestra de la enorme riqueza de estilos y sensibilidades de la poesía cordobesa a la hora de hacer frente a un reto grave y urgente como es el cambio climático”.

Han sido Manuel Molina González, director del Aula de Literatura de Priego, y el poeta José García Obrero, quienes han coordinado la elaboración de la antología, cuya portada ha diseñado Pedro Peinado.

Durante la presentación, leerán sus poemas algunos de los autores que han colaborado en la antología, como es el caso de Elena Román, Cecilia Silveira, José Miguel García Conde, Rafaela Hames, Miguel Antúnez López, Javier Estévez o Ramón Rodríguez Pérez.

El manifiesto Poetas por el Clima de Córdoba nació en octubre de 2020, con la firma de 44 poetas. Desde entonces, las adhesiones no han dejado de crecer y a día de hoy son ya más de setenta los poetas que han contribuido. Parte del material aportado está en la web https://www.poetasporelclima.org/

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!