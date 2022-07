Los patios llegan a Netflix en un corto dirigido por una joven cordobesa

El romance entre un chico de Madrid y la dueña de un patio llega a Netflix de mano de tres jóvenes promesas del audiovisual. El Patio será dirigido por la joven cordobesa Paula Coronado, que a sus 18 años no puede expresar con palabras lo que va a suponer ver su nombre en la pantalla, concretamente en una de las plataformas digitales más conocidas a nivel mundial. “Lo estoy empezando a asimilar ahora”, ha confesado a Cordópolis.

Como dice el refrán “quien no arriesga no gana”, y es que Paula y sus compañeros Mariola Bueno y Luis Medina, estudiantes de Realización, decidieron participar en el concurso ¿Cómo dirías que es España sin decirlo?', en mitad de todos sus trabajos y exámenes de final de curso. Algo que echó para atrás a la mayoría de alumnos, presentándose tan solo un total de cuatro cortos desde la Escuela Superior de Cine, Animación y Videojuegos (Escav). De estos, fueron los profesores sus profesores los encargados de elegir uno, en este caso, el de Paula, Mariola y Luis.

Dara Cabrera, directora de Escav, fue quien recibió el correo electrónico que desde Netflix mandaron a todos los centros de formación audiovisual de España. En este les invitaron a participar en “el primer concurso de cortometrajes para escuelas organizado por Netflix y Turespaña (el Instituto de Turismo de España)”, según ha avanzado Cabrera en El Ideal de Granada. Cabrera fue quien le reenvió la información a José Cortés, coordinador del ciclo de Realización quien animó a los estudiantes a participar a pesar de todas las entregas pendientes.

“Al principio no sabíamos si participar porque estábamos hasta arriba de cosas”, cuenta Paula. Aunque finalmente decidieron mandarlo aunque fuese “por mandar algo”. Un algo que al parecer estaba bastante bien y quedó, primeramente, entre los 15 elegidos. “Fuimos a una tutoría a la escuela y nos dijeron que estábamos entre los finalistas”, algo que ya les supuso un gran asombro. Aunque no quedaría ahí, y acabaron siendo uno de los cinco ganadores.

Una victoria por la que tuvieron que luchar defendiendo su proyecto de manera online. “Tuvimos que hacer una presentación ante tres personas representantes de Netflix, Turespaña para ver que se acoplaba bien a lo que pedían, que era mostrar lugares de España, de patrimonio y turismo sostenible”, detalla la estudiante.

El año pasado Paula finalizó el bachillerato de artes escénicas, y asegura que siempre ha sido una apasionada del arte, y también de la interpretación. Aunque para esto último confiesa ser “más vergonzosa”. Pero fue descubriendo el mundo que había detrás de las cámaras hasta que le permitía “experimentar otras cosas”. Por ello, decidió ingresar en la Escav.

Pero también es una amante de Córdoba, y juntando el arte y su ciudad, surgió la idea de trasladar el escenario del corto hasta la capital, concretamente a los patios. “Mi idea fue que los patios podían encoger muy bien con la historia, el turismo sostenible y la representar su magia, entonces la historia que es de amor encaja muy bien en ese escenario”.

Aunque Paula traslada el mérito a su compañero Luis, quien ha conseguido contar una historia en los tres minutos que tenían como máximo. “Él es el que tiene esa capacidad”, señala entre risas. “A Mariola y a mi nos toca trabajar ahora”, detalla. Y es que el trabajo de producción y dirección, el que les pertenece a ellas comienza en el mes de septiembre.

Ahora, según ha explicado la cordobesa, tienen que hacer varias reuniones para organizar el reparto de actores, los castings, las ubicaciones, y todo lo que conlleva la realización del cortometraje. “A lo mejor hay que simular alguna cosa en Granada porque Netflix nos da 7.000 euros, que parece mucho pero no lo es”, adelanta.

Pero entre reunión y reunión este grupo de jóvenes aún tiene que asimilar lo que les acaba de ocurrir. “Al principio creíamos que era broma, no lo asimilas, yo lo estoy empezando a asimilar ahora que me están felicitando y llamándo de los medios”, cuenta emocionada Paula, quien asegura que se han llegado a poner en contacto con ella desde Madrid a raíz de la noticia. Una noticia que celebrará también con su prima con la que siempre ha imaginado ver su nombre en la plataforma. Un sueño que se cumplirá el próximo 6 de diciembre con el estreno de El Patio.

