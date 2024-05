El Ayuntamiento de Hornachuelos desvincula a las rehalas de la situación de los 25 perros rescatados

A raíz de que la protectora de animales Galgos del Sur haya participado junto al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en el decomiso de 25 perros de caza, que se encontraban “en pésimas condiciones” en unas instalaciones ubicadas en el término municipal de Hornachuelos (Córdoba), el Ayuntamiento de la localidad ha querido “desvincular al verdadero sector de las rehalas de unos hechos tan deleznables como estos”.

De hecho, según ha informado el Consistorio en una nota, la Federación Andaluza de Caza (FAC) ha detallado que “los animales se encontraban en una instalación que carece de documentación y no cumple ninguno de los requisitos legales para ser considerada una rehala”, y en este punto ha coincidido la edil de Medio Ambiente, María Rosa Fernández, quien ha explicado el punto de vista municipal del asunto y como se han desarrollaron los hechos.

Así, según ha relatado, el Seprona informó al Ayuntamiento y la citada edil se personó en el lugar y pudo comprobar “el estado lamentable en el que estaban los animales”, mientras que ahora “tre de estos perros están en instalaciones municipales, 12 en manos de una protectora y el resto, que tenían microchip, han sido devueltos a sus dueños”.

En la visita al lugar de los hechos, según ha señalado, “se pudo observar a un perro fallecido e incluso huesos”, si bien ahora, “afortunadamente, los perros recatados se encuentran en buenas condiciones y recuperándose de la situación” que han vivido.

El Ayuntamiento espera que “caiga todo el peso de la Ley” sobre la persona responsable, subrayando que “no es un verdadero rehalero” y que “su comportamiento sólo sirve para ensuciar el nombre del sector”, aclarando Fernández que “está persona, que no es vecino de la localidad, no tenía la documentación pertinente y, por tanto, no puede considerarse rehala”.

En este sentido, desde el Ayuntamiento han querido defender la labor del sector de los rehaleros y desvincular hechos como estos con la realidad de un sector que en Hornachuelos “supone un importante motor económico y en el que se trabaja con total profesionalidad y respeto al animal”.

El Consistorio ha querido agradecer la labor de la Guardia Civil en este caso y que supuso, con la colaboración de Galgos del Sur, el rescate el pasado 27 de abril de los citados 25 perros de caza, que “malvivían en condiciones lamentables y de insalubridad, todos ellos desnutridos, parasitados, con heridas, atados con cadenas y viviendo entre sus heces”, hechos estos por los que se investiga a una persona como presunta autora de un delito de maltrato animal.