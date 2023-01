Palomo Spain diseña el vestuario para una de las estrellas más brillantes del baile flamenco

El diseñador cordobés Palomo Spain está detrás del vestuario del espectáculo Origen, el nuevo show que ha presentado este martes el bailaor Eduardo Guerrero, una de las estrellas más brillantes de la danza flamenca contemporánea, y que ha producido el tablao el Corral de la Morería, que dirige otra ilustra cordobesa, Blanca del Rey.

No es la primera estrella del arte jondo que se pone en las manos de Palomo Spain, que ha vestido, entre muchos otros, a Rosalía o al cantaor Israel Fernández.

El espectáculo, el primero que produce el mítico tablao flamenco madrileño desde la pandemia, se estrenará el 1 de febrero y se podrá ver durante todo el mes en dos pases diarios. Se trata de una pieza grupal que cuenta con las aportaciones de la bailaora Sara Jiménez y la cantaora jienense Ángeles Toledano, junto a Ana Polanco y Pilar Villar y la guitarra de Benito Bernal.

Guerrero comenzó a bailar, con tan sólo seis años, en la escuela de Carmen Guerrero. Allí aseguró los cimientos de un arte que construiría estudiando danza española en el Conservatorio de Danza de Cádiz, además de formarse en danza contemporánea y clásica, para pasar después a su desarrollo en profundidad junto a maestros como Mario Maya, Antonio Canales y Manolo Marín, entre otros.

A partir del 2002 empieza a trabajar con grandes artistas del panorama nacional que valoran su indudable calidad, su capacidad física y su técnica depurada, desarrollando papeles principales en la Compañía de Aida Gómez, Eva Yerbabuena, Rocío Molina, el Ballet Nacional de España, Javier Latorre o Rafael Aguilar.

En 2011 obtuvo el 1er Premio del Concurso Coreográfico de Conservatorios Profesionales, con su coreografía Mayo. A partir de ese momento se suceden los reconocimientos: Premio Desplante del Festival de las Minas de la Unión (2013); Premio del Público del Festival de Jerez, espectáculo Guerrero (2017); Premio Pata Negra (2018) y Premio Fiver, Internacional Dance Film Festival, con Symphony of the body (2019).

