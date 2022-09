Todo lo que ofrece una Cosmopoética que recitará sus poemas a ritmo de tango

Cosmopoética, el Festival de Poetas del Mundo en Córdoba, cumple desde este viernes dieicinueve ediciones y acunará a la ciudad hasta el 8 de octubre con los versos de voces asentadas y voces emergentes, dentro de un programa de actividades donde la poesía es la protagonista, y que, como ocurre desde hace un lustro, se recita en distintos acentos.

Argentina es el país invitado este año, recogiendo el testigo de Portugal. Así que las letras del país latinoamericano estarán presentes desde la misma inauguración, que corre a cargo de dos de las voces mas reconocibles del país, Mariano Peyrou y Consuelo Iturraspe, en un evento que concluirá con el concierto de Vega en el Gran Teatro, para el que ya se han agotado las entradas.

El acento gaucho o porteño estará muy presente en Cosmoversos, el principal vector sobre el que gira Cosmopoética, que contará también con el sacerdote, filósofo y escritor Hugo Mujica, la poeta y cuentista Valeria Correa-Fiz o el narrador, poeta y traductor Andrés Neuman.

Serán autores que dialogarán con prestigiosos nombres de la poesía española como la reciente Premio Nacional de Poesía, Aurora Luque, Luis García Montero, Olvido García Valdés, Felipe Benítez Reyes, Luis Alberto de Cuenca, Vicente Luis Mora, Alejandro López Andrada o Juan Antonio Bernier o Jesús Urceloy.

Además, no faltarán nuevas voces poéticas, la gran mayoría con acento femenino, como las de Rosa Berbel, Virginia Aguilar Bautista, Nuria Ortega o Begoña M. Rueda, aunque también masculino, como Mario Obrero, Juan de Beatriz o Pedro Cepedal, ganador de Ucopoética, el certamen que convoca anualmente la Universidad de Córdoba.

También habrá presencia argentina en el ciclo Cosmodiálogos. La pondrá el periodista y escritor argentino Martín Caparrós, que charlará con José María Martín. Será este sábado. El domingo, este ciclo sentará a dos narradores brillantes: Agustín Fernández Mallo y el cordobés Mario Cuenca Sandoval.

Además, Cosmopoética acogerá recitales poéticos de la mano de la actriz sevillana María Galiana y el barítono Luis Santana; un homenaje a Pier Paolo Pasolini por su centenario, con sus traductores al español, María Bastianes y Andrés Catalán; o un homenaje a Miguel Hernández a cargo del grupo local Barraca XXI.

La música, como siempre, tendrá su hueco en la programación. Desde el concierto inicial, a cargo de Vega, al cierre con el directo de Malevaje, grupo madrileño “apasionado del tango”, pasando por el acústico de Luis Brea, el espectáculo poético musical Ajo y Mastretta y el concierto de Lagartija Nick en homenaje a la Generación del 27.

Y más cosas: Cosmopeque, la sección infantil del festival, en la que el autor argentino Gusti impartirá un taller de ilustración dedicado a niños especiales, mientras que la poeta y actriz cordobesa Alejandra Vanessa protagonizará un espectáculo en homenaje a la gran autora infantil argentina María Elena Walsh; Cosmocreación, a través de talleres y el laboratorio de creación instantánea DIYLab también mirarán hacia Argentina.

Así, Pablo García Casado dirige un taller de creación poética online en la que los alumnos realizarán su propia versión poética del tango ‘Volver’ de Gardel. Por su parte, Xavi Guillén dedicará el laboratorio DIYLab a la autora argentina Alejandra Pizarnik en el 50 aniversario de su fallecimiento.

La poesía también pasará por los centros de educación secundaria mediante la actividad Pasajeros al tren, que tendrá parada en el IES Zoco, IES Grupo Cántico, IES Averroes e IES Blas, con el propósito de fomentar la curiosidad de los adolescentes por la poesía a través de la obra de grandes autores argentinos, mientras que la Okateca llevará la poesía a los centros sociales de la mano de la poeta cordobesa Elena Román, y Versos Libres facilitará el intercambio de libros de poesía en espacios urbanos a través de las bibliotecas de la red Libro Libre.

Diecinueve años (que no los veinte que cantaba Gardel) cumple Cosmopoética este viernes. Como siempre, toda la información está en la web del festival.

