Nacho Vegas presenta 'Mundos inmóviles derrumbándose' en Córdoba

El cantante y compositor Nacho Vegas (Gijón, 1974), uno de los artistas más importantes de la escena alternativa española de los últimos 25 años, vuelve este sábado a actuar en Córdoba, donde no lo hacía desde el año 2017, en el que se dejó caer por el festival Cosmopoética.

Lo hará este sábado en la Sala Hangar, donde presentará las canciones de Mundos inmóviles derrumbándose, su último disco, publicado a principios de año, y que llegó después de un colapso mental, una huida hacia Ortiguera (un pueblo de mil habitantes en la costa cantábrica) y un retiro.

Exlíder de Manta Ray, Nacho Vegas se ha convertido en un cantante fundamental para la escena rock y folk española. Tras abandonar aquella banda, Vegas se lanzó a desarrollar una carrera en solitario que ha dado lugar a una decena de discos de estudio, entre ellos Oro, salitre y carbón (2020) o Violética (2018), además de algunos a dúo con artistas como Cristina Rosenvinge o Búmbury.

Para presentar su último disco, el cantante llega con toda la banda. El concierto será este sábado en Hangar, a partir de las 21:00.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!