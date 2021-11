Rompiendo barreras en el arte: Ester, una violinista con solo un 20% de audición

Ester Sanmartín nació en Santa Perpetua, Barcelona, vive en La Carlota (Córdoba), y se ha criado yendo al coro de la iglesia, donde conoció el violín. "Un vecino vino con uno y un día le dije a mi madre: Mamá, quiero tocar el violín". Cantar o aprender a tocar este instrumento no es nada fácil, pero Ester lo ha hecho con un 80% menos de audición "por problemas en el parto". Sin embargo, eso no le ha impedido hacer la carrera de Pedagogía del instrumento en la especialidad de violín.

Con 7 años empezó sus estudios animada por su familia, que la ha apoyado en todo momento. Pero a los 12 años "empecé a destacar" y tuvo que hacer frente a "las envidias de los otros niños músicos que cuando eres adolescente se pasa mal". Siendo adulta "se lleva diferente", pero en aquella época por su talento, explica que "costaba cuando buscabas pertenecer a un grupo".

Junto a este, hubo otro momento en el que la motivación desapareció de la vida de Ester, cuando durante la carrera comenzó a tener problemas con sus audífonos y "a tener problemas con los agudos". Esto último, dedicándose al violín "con el que todo es super agudo" fue algo que le preocupó y le hizo pensar que no podría seguir con su carrera. Pero gracias a las continuas pruebas que se realizó y mirando diferentes tipos de audífonos "conseguí poder escucharlo".

Además, explica que también persistió en su carrera gracias a su madre: "su norma era que 'lo que se empieza se acaba' y me dijo que aguantase hasta grado medio". Aunque ya continuó hasta finalizar los estudios. La barcelonesa es ahora vecina de La Carlota, Córdoba, donde se dedica a la enseñanza del instrumento.

Sin barreras por su discapacidad

Por suerte, Sanmartín explica que no se ha encontrado con trabas para trabajar en el mundo musical debido a su discapacidad. Al contrario, "en la escuela siempre me trataron muy bien, me guiaron en la carrera y no tengo queja". Sin embargo, siempre se ha encontrado "con la incomprensión de la sociedad".

La carrera que ha estudiado la artista "es muy sacrificada". "Olvídate de salir con amigos y tienes que estudiar una infinidad de horas diarias", algo que la gente no entiende. "Siempre me decían: estudias música ¿y qué más ".

Directora de un coro góspel de 250 personas

Pese a lo anterior, llegó a dirigir un coro góspel de 250 personas a sus 18 años. "Como era músico, me propusieron dirigirlo junto con el director principal". Tanto le gustó la experiencia que después hizo varios cursos de góspel en León y estuvo dos años dirigiendo a este.

Además, ha sido concertino en la orquesta de la Associació Catalana d’Escoles de Música, es miembro de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya y ha ganado el premio accésit Genís Sala con una formación de trío con piano.

Artista en la 'Gala más In'

Desde hace seis años Fundación Grupo SIFU organiza la Gala más In, donde artistas con distintas discapacidades actúan para demostrar que no hay barreras para dedicarte al arte. Fue gracias a esta Fundación donde la violinista conoció a otras personas con más discapacidad, ya que antes no conocía a nadie.

Ester fue invitada por primera vez a la gala celebrada antes de la pandemia, donde actuó con Alfred García, gracias a que uno de sus profesores es el director de artístico y la llamó. Hace tres semanas, lo hizo en Madrid y el próximo 29 de noviembre actuará, de nuevo en Barcelona, en el Gran Teatro del Liceo.

La Gala más In según la ha descrito es "muy chula porque ves a gente con síndrome de Down tocar el violín, o en grupos de danza clásica". Además, destaca la participación de Joel, un niño, también de Barcelona, que "como tiene parálisis cerebral, toca con los ojos" a raíz de un navegador.

Al evento asistirán diez artistas de alrededor de España con un objetivo, además de hacer disfrutar con su arte, demostrar que, como Ester Sanmartín, a pesar de las adversidades es posible ser artista.