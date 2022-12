Lya: “La Navidad es felicidad y cuando queremos cantar, bailar y disfrutar con los nuestros”

La cantante cordobesa Lya actuará esta Tardebuena en el cine de la Fuenseca. Como afirma la artista, en una entrevista con este periódico, “es un espectáculo nuevo y de formato diferente”. El espectáculo entra dentro de la programación navideña del Ayuntamiento de Córdoba.

Como explica la cantante, “es un espectáculo para esta Navidad. Con un formato diferente a lo que suelo llevar en mis conciertos. Estaré acompañada de cuatro voces y tres músicos en un formato más flamenco. Haremos villancicos populares y los míos propios que he estado sacando en estos últimos años” aunque “también recordaremos algunas de las canciones más conocidas de mis discos, todo con un ambiente muy fiestero para disfrutar este día tan especial”.

“La Navidad es felicidad, y cuando estamos felices queremos cantar y bailar y disfrutar con los nuestros. La música se hace casi imprescindible en cada hogar y en cada rincón diría yo... ” argumenta la cantante sobre la unión que existe entre la navidad y la música. “Los villancicos son un palo del flamenco que solo se hacen en Navidad. Es un cante que aunque se ha ido fusionando con el tiempo, mantienen la esencia que nos recuerda a lo pasado, a lo puro. Una Navidad sin villancicos flamencos no sería Navidad”, añade Lya.

Aunque la cantante en este tema lo tiene claro las navidades se pasan “siempre en familia” no sabría decir cual es su villancico favorito “no tengo un tema favorito me gustan mucho los villancicos y la Navidad en general pero si tengo que elegir, los más flamencos del estilo de Jerez me gustan mucho”.

Sobre qué canción le dedicaría a los cordobeses, la artista afirma que “mi concierto entero para mi gente, mis paisanos para que disfruten, que bailen y canten con nosotros y celebremos, juntos esta bonita Nochebuena”. Y de navidad pasamos a Año Nuevo y con esto a los propósitos navideños. Lya declara que los suyos son “seguir aprendiendo y creando. Ahora empiezo a trabajar en mi sexto disco, a la vez que sigo con la Gira de mi Quinto Escalón mi último disco, que salió en febrero de este año y que me ha dado tantas alegrías. He podido llevarlo por muchos rincones incluso fuera de nuestra fronteras. Espero que este año nuevo también esté cargado de música, de conciertos y de conocer a tanta gente bonita a la que tengo la Suerte de encontrarme por esos rincones, ha agregado Lya. Con vistas al futuro, la cantante declara que ”Este 2023 va a ser de creación“ . ”De hacer nuevas canciones y empezar a darle forma a nuevos proyectos que tenemos en mente y que si Dios quiere saldrán durante este año“, concluye.