Ludovico Einaudi y el respeto por la música en la Axerquía

El compositor y pianista Ludovico Einaudi, uno de los más respetados autores de música minimalista, presentó este lunes en Córdoba el disco Underwater, el primero que publica en 20 años, y que compuso durante el confinamiento.

Einaudi se ganó el respeto del público cordobés con un disco minimalista que sigue la estela del éxito de sus bandas sonoras para películas como Nomadland y The Father, las últimas aproximaciones al séptimo arte de un músico que recibió el reconocimiento del público precisamente por el delicado carácter cinemático de su obra, especialmente a partir de su inclusión en la banda sonora de This is England.