Laura Rivas, de publicar un vídeo sin su imagen a sacar su primer single

Laura Rivas, de Puente Genil, tiene solo 18 años y este jueves ha lanzado su primer single Habibi. Aunque todavía no sabe de dónde le viene su pasión por la música, y es que, según ha explicado a Cordópolis nadie antes en su familia había cantado.

Como es habitual a día de hoy, el éxito se lo han dado las redes sociales. Comenzó subiendo un vídeo cantando Say Something a Instagram en el que no se le veía y "cuando vi que a la gente le gustó ya empecé a subir más", cuenta. Pero ha sido TikTok, la red de moda, donde ha encontrado al mayor número de sus seguidores. "En Tiktok empecé hace dos, un poco antes de la cuarentena".

Sin embargo, Laura no solo canta sino que se acompaña de su piano o su guitarra, algo en lo que tampoco lleva mucho tiempo y que ha aprendido de manera autodidacta, según señala. "Con el piano llevo solo dos meses y se me da mejor que la guitarra", ya que de este último si ha estado en clases. "Estuve un año porque mi profesor era más flamenco y a mi ese estilo no me va mucho, entonces con él aprendí los acordes y en cuarentena fui avanzando sola", aclara.

Ganadora de un concurso de Pablo Alborán

Laura ya había participado con anterioridad en un concurso de Cadena Ser, llegando a ser una de las finalistas, pero no ganadora. Algo que sí consiguió con un concurso en Tiktok, otro de los éxitos que le ha dado esta red social. El cantante malagueño Pablo Alborán realizó en un concurso en el que debían de subir un pequeño vídeo cantando su último single Llueve sobre mojado y que tenía como premio grabarla en un estudio de grabación.

"Yo ya había subido el adelanto a mi cuenta y mis seguidores me comentaron que había un concurso, que participara", explica. Solo tenía que volver a subir el vídeo y añadirle un hashtag, según cuenta. Finalmente, fue una de las tres ganadoras del concurso, y junto con el resto, grabó la canción en un estudio. Pero esa no fue la única sorpresa, el propio Pablo Alborán se presentó en este mientras los chicos grababan la canción.

Estreno de su primer single, 'Habibi'

Tras todo esto, Laura ha sacado su primer single y lo ha hecho con RedMood, un artista que cuenta con 133.000 seguidores en Instagram y que contactó con la cordobesa para pedirle colaborar. Según cuenta Laura, fue en abril del año pasado cuando comenzaron a componerla aunque detalla que "fue él quien compuso la gran mayoría porque yo ahí aún no había empezado a escribir". La colaboración con el artista le ayudó a lanzarse a la composición y a aprender sobre la grabación, "él me iba indicando, me decía haz esto o lo otro, utiliza este programa...". Y es que Laura grabó la canción en un pequeño estudio que tiene en su casa y que prácticamente estaba sin usar, "era de las primeras veces que usaba el micro porque me lo acababa de comprar", indica.

La cordobesa siempre se ha movido más en el terreno de las baladas, y así puede verse en sus redes sociales, por ello, esta vez ha querido lanzarse a un reggaeton con un ritmo flamenco. "Quise que como era mi primera canción fuese algo nuevo y diferente que sorprendiera a la gente", detalla. Todo el trabajo detrás del single lo han realizado, aclara, a través de videollamadas, lo que no ha impedido el buen resultado final.

Laura confiesa estar "flipando" con todo el revuelo y la buena acogida que está teniendo Habibi en las plataformas digitales. Algo que ha hecho que el asistente virtual, Alexa, se haga con el nombre de Laura Rivas. "Hoy con mis padres buscándome con Alexa, mis padres alucinaban cuando decía mi nombre", explica emocionada. Y es que, hace 13 horas que se publicó el lyrics vídeo en Youtube, a la hora de escribir este artículo, y cuenta con casi 13.000 reproducciones. Ahora, Laura confiesa estar trabajando en sus primeras composiciones que saldrán a finales de año o a principios del próximo, una de ellas será producida por Chema Rivas.