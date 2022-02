El joven talento Taoufik Amencor, de semifinalista en 'Tierra de talento' al cine

El cantante Taoufik Amencor, semifinalista del programa Tierra de Talento con la canción Ley de vida ha anunciado que está en desarrollo una película que saldrá el próximo mes de marzo. Cuando salió del programa, emitido por Canal Sur, lo contactó una productora de Marruecos para empezar una nueva vida: cantar y actuar. Y, con la propuesta, vendrá su primer single.

El joven talento, que fusiona música árabe y flamenca. salió de Tetuán cuando tenía 18 años. Soñaba con llegar a la península y llevar su voz a España: "Tenemos muchas cosas en común, la cultura siempre me llamo la atención’’. El amor por España viene de su padre, trabajador en Ceuta y que, desde que era pequeño llevaba el español en casa. ‘‘El día que llegué no me sentí tan raro, no sabía español, pero gracias a la música lo aprendí mejor’’, recuerda.

Antes de conseguir su sueño, Taoufik estuvo un año en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes en Ceuta, donde convivía mucha gente de países diferentes: ‘‘Teníamos comida, ropa básica, médico, psicólogo, no cobrábamos nada, no daban nada de ayuda ni dinero". Para aliviar sus días, Taoufik salía a la calle, se sentaba siempre junto a su guitarra y cantaba. Todavía hoy recuerda que la calle era un sitio que lo hacía feliz: "Cuando cantas allí estás transmitiendo tu sentimiento con más gente y ves que la gente canta contigo. Es estupendo".

Sólo una vez hubo un incidente incómodo. Taoufik, como todos los días, estaba sentado por la calle cantando y alguien le tiró un huevo desde la ventana que se rompió justo en su cabeza, acompañado por algún insulto. "Como era nuevo en España, lo único que he hecho es decir en mi cabeza, ‘ese es tonto’. Me sentía mal". Pero, como escribe en su biografía de Instagram "Donde las palabras fallan, la música habla".

Tiempo después, Taoufik consiguió llegar a la Península. Durante un tiempo se instaló en Navarra. Pero, al poco tiempo, conoció a su pareja. Era cordobesa, así que, tras viajar hasta la ciudad para conocerla, acabó instalándose aquí.

El descubrimiento del flamenco

En el Norte de Marruecos se escucha flamenquito pero, a Taoufik nunca le llamó a la atención aquella música. Un día, su padre se encontró en Ceuta una bolsa llena de discos y se la llevó a casa. Taoufik cogió uno. Era Camarón de la Isla y aquel fue el momento en el cual se enamoró de la música flamenca. ‘‘Pasaba todos los días escuchando flamenco y cuando fui a Ceuta, me decía quiero flamenco". Empezó desde allí, la fusión del árabe, idioma de su tierra, y la música que soñaba, el flamenco: ‘‘Cualquier mezcla de cualquier idioma, si funciona, puede sacar algo bonito siempre.’’

Al día de hoy, Taoufik Amencor sigue centrándose en hacer covers a través de su canal Youtube que cuenta con 28.800 seguidores. Reciéntemente, ha collaborado con el rapero flamenco Frathos en el single Tan Lejos. Y muy pronto, llegará su película donde se le verá cantando algunos de esos temas que tiene vinculados al amor que muchas veces deviene en desamor.

Y más allá, los sueños y esperanzas. El joven cantante flamenco tiene dos: colaborar con Antonio Orozco y ‘‘que todas las culturas se unan". "Nadie es diferente, todos somos iguales", concluye Taoufik Amencor, una voz capaz de tender un puente sobre el Mediterráneo.