Fondo Flamenco: “A esto le queda muy poco; la idea es que cada uno crezca con su música”

Alejandro Astola, Rafa Ruda y Antonio M. Ríos, tres amigos sevillanos que en 2005 decidieron formar Fondo Flamenco, originando una legión de jóvenes seguidores que cantaban sus canciones en cada concierto. Pero en 2014 separaron sus caminos, musicalmente hablando, y el año pasado en una reunión de amigos volvieron a sentir “el gusanillo”, como ha contado Rafa Ruda a Cordópolis antes de su concierto el próximo 7 de septiembre en la capital. Una actuación que tenía que haberse celebrado el pasado mes de abril, pero que hubo que suspender, alargando así la espera de los seguidores cordobeses de Fondo Flamenco.

PREGUNTA (P). ¿Cómo fueron la despedida y la vuelta a los escenarios?

RESPUESTA (R). Fueron inesperadas. En un encuentro que hicimos cuando llegó la pandemia, decidimos hacerle un regalo a nuestro público, que seguía escuchando las canciones. Vimos que la gente se vino arriba y nosotros con ella. Nos picó el gusanillo y decidimos sacar un cachito de nosotros; de ese hambre que teníamos de estar tantos años de estar separados. Y se convirtió en una maravillosa gira porque la idea era hacer sólo un concierto y grabarlo para tenerlo guardado.

P. O sea, que no fue que pensarais en una vuelta

R. Hay gente que se piensa que lo hemos hecho queriendo, que estaba más que estudiado, pero nosotros siempre nos hemos dejado llevar por la naturalidad y surgió así. Quisimos pasar por más ciudades y no dejarlo solo en Sevilla.

P. ¿Qué habéis hecho todo este tiempo?

R. Hemos seguido en la música, pero cada uno tiene su proyecto: yo saqué disco, Astola también ha sacado varios y se juntó con Diego Pozo El Ratón. Antonio está como antónimo y tiene dos discos. La idea es que cada uno siga creciendo con su música y a esto le queda muy poquito. Esto ha sido un ratito y, a lo mejor, después de unos años volvemos a sentir esas ganas. Esto ha sido algo puntual e inesperado. Lo más normal es que cada uno siga con su proyecto.

P. ¿Cómo ha evolucionado el Fondo Flamenco que conocimos al que es ahora ahora?

R. Se nota sobre todo el reconocimiento que ha tenido cada uno dentro del grupo y las ganas de seguir sumando, pero con esa madurez porque, aunque sigamos siendo niños, hemos descubierto mundo y hemos crecido musicalmente. Esto es más Fondo Flamenco que nunca, tiene un sonido más puro, más Flamenkitoh Puroh.

P. Decíais en otra entrevista que ahora podéis darle al público lo que os pedía escuchar. ¿Qué os pedía?

R. Sí, porque se cambió el estilo. Tuvimos varias etapas: una más rockera, otra más popera, pero se dejaron de cantar las canciones de siempre, las que marcaron el estilo de Fondo Flamenco como Estrella Blanca. Creemos que ahora no nos falta nada, que ahora somos mas Fondo Flamenco que nunca porque traemos esas canciones, incluso de la primera maqueta. Y en esta gira se refleja porque hemos apartado la batería, la guitarra eléctrica y vamos a lo sencillo, a lo puro, al banquito y a la fiesta que se puede formar en la calle con ese sonido natural.

P. ¿Cómo ha evolucionado el panorama musical después de diez años?

R. A nosotros nos pasó también. La música evoluciona, los tiempos cambian y hay que adaptarse a lo nuevo, pero no olvidar lo antiguo. Personalmente, hay mucha gente que tiene mucha fama con la música actual pero no la consumo, soy un novato y veo que hay algún concierto de artistas que llenan pero no los escucho ni sé quiénes son y me siento raro. Pero se respeta. Tiene que haber de todo y todo vuelve y cambia.

P. ¿Qué queríais reivindicar con Flamenkiaoh Puroh?

R. Lo hemos sacado como regalo porque había canciones que no nos gustaban cómo estaban producidas. Tenían que sonar con guitarra, cajón, palmas; más sencillo, más desnudo, y nos hemos quitado esa espina. Había muchos temas que sonaban muy tristes, la gente se ponía melancólica escuchándonos y hemos querido cambiar la producción de los mismos para darle esa alegría y ese sonido fresco. Creo que la evolución ha ido, sin duda, para arriba.

La marca Fondo Flamenco traspasa generaciones

P. ¿Qué supuso la cancelación del concierto en Córdoba?

R. Estuvimos el año pasado allí en La Axerquía y se llenó. Teníamos que volver y ha sido el único de la gira de 23 conciertos que se tuvo que aplazar. Tú imagínate las ganas que tenemos. Vamos a volver con todas las ganas del mundo y lo vamos a reventar. Además, tenemos el Twingo que sorteamos, que en cada concierto sacamos un ganador para el sorteo final y estamos esperando esa cita del 7 de septiembre para hacer ese sorteo con la gente de Córdoba.

P. ¿De qué va a poder disfrutar el público cordobés?

R. Pueden disfrutar de lo último, porque esto se acaba. Quedan cinco conciertos y estamos dándolo todo. Si nos quedamos sin voz, no pasa nada, porque la fiesta se acaba y el público va a disfrutar del quinto último concierto de Fondo Flamenco. La idea es terminar, pero nunca hay que decir nunca.

P. ¿Va a ser todo una fiesta entonces, o habrá hueco para el recuerdo de esos éxitos melancólicos?

R. Sí, sí, vamos a sonar a fiesta a Los Chicos, a Las Grecas, a Los Chunguitos (risas) y va a ser una auténtica fiesta ese teatro.

R. ¿Creéis que es una buena oportunidad para llegar a público de nuevas generaciones?

R. Sí, se ha demostrado porque en todos los conciertos decimos: “Que levante la mano el que tenga menos de 25 años” y es la mayoría del publico. Incluso hay gente con 18 años. Nos hemos encontrado con esa sorpresa. Imagínate si dentro de cinco o diez años la marca Fondo Flamenco sea potente y traspase generaciones. Eso hará que las canciones no se olviden, que es lo importante.