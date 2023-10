Flamenco, kraut y breakbeat: Así suena ‘Confundir’, la carta de presentación del proyecto cordobés EFE

El proyecto cordobés EFE (Electronic Flamenco Esquejes) ha lanzado este viernes 13 de octubre Confundir el primer single de su disco debut, y que supone el pistoletazo de salida editorial para un trabajo que se ha ido fraguando lentamente en el último año con la idea de situar a Córdoba en el mapa de la fusión de electrónica y música tradicional.

Confundir es una pieza de música electrónica construida a partir de la colisión de estilos como el breakbeat, el kraut y el flamenco, y que cuenta con letras propias, grabaciones de campo y un sample de una entrevista del cantaor cordobés El Pele, que ha servido de inspiración para la canción.

Se trata del primer sencillo que se extrae de Electronic Flamenco Esquejes Vol. 1, el primer disco del proyecto EFE, formado por los productores Juan y Juan Velasco, y por la cantante Paloma. En ‘Confundir’ participa, además, el percusionista flamenco cartagenero Javier Rabadán, habitual de músicos como Sergio de Lope, Juanfe Pérez o de la coreógrafa como Olga Pericet.

El single, al igual que el resto del disco, se grabó durante el verano de 2022, gracias a la subvención concedida por el proyecto ‘Córdoba Ciudad de las Ideas’, puesto en marcha por la Fundación Artdecor (Artistas de Córdoba) y apoyado por el Ayuntamiento de Córdoba. La ayuda económica concedida al proyecto permitió afrontar la grabación de un trabajo discográfico que reunió a músicos flamencos (concretamente, el ya citado Javier Rabadán, y el multinstrumentista Pachi Cámara, percusionista habitual de Vicente Amigo o José Antonio Rodríguez) con productores de música electrónica cordobeses (además de EFE, participaron Durand y Drama Márquez).

El resultado es un trabajo que fusiona esos dos mundos, el de las raíces y el de los cables, y que apuesta, en su mayoría, por letras nuevas, cantadas también en buena parte del disco por la poderosa voz de Paloma.

Tras el proceso de grabación, además, la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí apoyó el proyecto subvencionando tanto la fabricación del disco físico (300 copias en vinilo que saldrán a la venta a principios de diciembre) como la grabación del videoclip del primer single.

Grabado en la localidad de Fuente Tójar en la primavera de 2023, el videoclip de Confundir, dirigido por Juan López López, sigue a la actriz Helena Kaittani (La Caza: Guadiana, Urban) mientras ésta desentraña los secretos y la belleza de la ancestral danza de San Isidro Labrador de la localidad, uno de los tres bailes protegidos que existen en la provincia de Córdoba.

Así, la pieza audiovisual muestra, de nuevo, la colisión de dos mundos, el de una tradición que data de la Edad Media y el que habitan en la mirada de una joven milenial que se siente atraída por la belleza de lo ancestral.

Confundir está en las plataformas digitales desde este mismo viernes 13 de octubre, distribuido digitalmente por Gran Sol, que también se encargará de la distribución física de Electronic Flamenco Esquejes Vol. 1, el disco con el que el proyecto EFE aspira a situar a Córdoba dentro del mapa de fusiones de música de vanguardia y tradicional.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!