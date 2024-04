La Córdoba patrimonial se convierte en escenario para conciertos de música clásica

Los espacios patrimoniales más emblemáticos de Córdoba convertidos en salas de conciertos para la música clásica. Ese es el planteamiento del Festival Primavera de Córdoba que ofrecerá nueve conciertos en otros tantos lugares de la ciudad entre el 19 de abril y el 10 de mayo, haciendo a la música clásica protagonista en espacios como la plaza de Capuchinos, el Patio de los Naranjos, el Alcázar de los Reyes Cristianos, el Patio Barroco de la Diputación, el Museo Arqueológico, la iglesia de la Magdalena, la iglesia de San Agustín o la plaza de La Corredera.

El Festival Primavera de Córdoba, organizado por la delegación de Cultura del Ayuntamiento bajo la dirección artística de Juan Miguel Moreno Calderón, persigue así fusionar la música clásica con el patrimonio de la capital, para atraer a cordobeses y a turistas que visiten Córdoba en esta época. Se trata, así, de que la música clásica tenga un espacio propio en la primavera, uniéndose así a los atractivos de las fiestas tradicionales de la ciudad en estos meses.

“Es una nueva propuesta que vincula la música clásica a nuestro inigualable patrimonio”, definía el alcalde de Córdoba, José María Bellido, en la presentación del festival. El evento contará con intérpretes cordobeses, nacionales a internacionales y el objetivo del Ayuntamiento es que esta cita con la música clásica incremente su propuesta año tras año.

Nueve conciertos

El Festival Primavera de Córdoba comenzará el viernes 19 de abril con un concierto de Pablo García-López y Simon Lepper en la iglesia de San Agustín a las 20:30. El día 20 a la misma hora será el turno del Coro Brower en la iglesia de la Magdalena.

El jueves 25 de abril a las 20:30 se ofrecerá un concierto en el Patio del Museo Arqueológico a cargo del Cuarteto Clásico de Córdoba, el día 26 a la misma hora en el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral actuará el Trío Arbós y el día 27 también a las 20:30 en el Patio Barroco de la Diputación lo hará Camerata Gala.

Ya en mayo, el día 2 la plaza de Capuchinos será el escenario del concierto Bach & Bach a las 20:30, mismo horario que en el día 4 la plaza de La Corredera tendrá como protagonista en concierto a la Orquesta Sinfónica Flamenca de España y el día 9, también a las 20:30, la Sala Orive acogerá a London Winds.

El último concierto del festival será el 10 de mayo y este será a las 21:00, en el Alcázar de los Reyes Cristianos, con la Orquesta de Córdoba, con Isabel Rubio como directora invitada y Guillermo Pastrana como violonchelista solista.

El festival cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía, el Cabildo Catedral y la Fundación Cajasur.

Detalles de la programación del festival

Viernes 19 de abril 20:30: Pablo García-López y Simon Lepper en la Iglesia de San Agustín

Las colaboraciones del tenor cordobés Pablo García-López y el pianista británico Simon Lepper comenzaron en 2019, cuando interpretaron en Londres y Santander “Die Schöne Müllerin”, de Schubert. De ese encuentro nace el proyecto que ahora presentan en Córdoba bajo el título de “Lieredabend”, que incluye música de otros compositores contemporáneos como Reynaldo Hamn, Manuel de Falla o Antón García Abril. Pablo García-López es un distinguido cantante mozartiano, que destaca también por su implicación en el ámbito camerístico y sinfónico en prestigiosas salas de concierto y festivales como el Palau de la Música de Valencia, Gran Teatre del Liceu, Liedertafel de Salzburgo, Teatro Real de Madrid, la Ópera Forum de Lausanne o el Ithra Auditorium Arabia. Por su parte, Simon Lepper estudió música en el King's College de Cambridge antes de estudiar piano con Michael Dussek en la Royal Academy of Music y más tarde con Ruben Lifschitz en la Fondation Royaumont. Actualmente es profesor en el Royal College of Music de Londres. Desde 2003 es acompañante oficial del concurso BBC Cardiff Singer of the World.

Sábado 20 de abril 20:30: Coro Brouwer en la Iglesia de la Magdalena

El Coro Brouwer nació en 2019 para sumarse al homenaje que el Festival de la Guitarra de Córdoba rindió al gran maestro cubano Leo Brouwer. Dirigido por Javier Sáenz-López, pretende sumar a la música coral en Córdoba, ofreciendo programas singulares y apostando por lo contemporáneo. Con tal finalidad, en diciembre de 2019 programa un monográfico sobre Joaquín Rodrigo, con motivo del XX aniversario de su muerte. En julio de 2021, apuesta por la fusión del flamenco con el canto lírico, ofreciendo el “Réquiem por la Tierra” de Paco Peña, con motivo del 40 Festival de la Guitarra de Córdoba. En diciembre de 2021, año del centenario del nacimiento de Piazzolla, elabora un homenaje al compositor argentino. Desde abril de 2022, hasta abril de 2023, es el coro residente del C3A colaborando con TBA21. En julio de 2022 impulsa un homenaje al músico Luis Bedmar, fallecido el año anterior, dentro del Festival de la Guitarra de Córdoba. Dentro de los actos del 150 aniversario del Gran Teatro de Córdoba, en marzo de 2023 estrena el espectáculo “Romances y coplas de Andalucía”. En junio del mismo año colabora en la “Fiesta Húngara” de la temporada de abono de la Orquesta de Córdoba con obras de Bartók y Kodály.

Jueves 25 de abril 20:30: Cuarteto Clásico de Córdoba en el Patio del Museo Arqueológico

El Cuarteto Clásico de Córdoba se funda en 2017 con la motivación de divulgar y poner en escena el repertorio más representativo y exigente del amplio catálogo de música de cámara para instrumentos de cuerda. Desde entonces, su actividad ha tenido una importante repercusión, desarrollando giras por España, Alemania, Eslovaquia y República Checa. El cuarteto cordobés, por encargo institucional, ha sido representante de la Marca Córdoba y la Marca España en algunos de los espacios escénicos españoles más destacados (como el Auditorio Nacional de Música de Madrid) y Europa (como la Mendelssohn Remise de Berlín), entre otros, así como en festivales internacionales de prestigio. En sus diferentes plantillas, el Cuarteto Clásico de Córdoba reúne a destacados intérpretes del panorama musical cordobés, en busca de un equilibrio entre perfiles de carácter académico e investigador junto con roles marcadamente escénicos, lo que le confiere una personalidad musical muy identificable y reconocible en el diseño y contenido de sus conciertos.

Viernes 26 de abril 20:30: Trío Arbós en el Patio de los Naranjos

Premio Nacional de Música 2013, el Trío Arbós se fundó en Madrid en 1996, bajo el nombre del célebre director, violinista y compositor español Enrique Fernández Arbós (1863-1939). En la actualidad es uno de los grupos de cámara más prestigiosos del panorama musical europeo. Una extensa y variada discografía de más de 30 álbumes da cuenta de la naturaleza audaz e innovadora de un conjunto que ha contribuido de manera decisiva a la recuperación del patrimonio musical español e iberoamericano o al diálogo con géneros tan diversos como el flamenco, la zarzuela o los boleros. El Trío Arbós actúa con regularidad en las principales salas y festivales internacionales como el Konzerthaus de Viena, el Conservatorio Tchakovsky de Moscú, la Academia Sibelius de Helsinki, el Teatro Colón de Buenos Aires o el Auditorio Nacional de Madrid. Desde su fundación, uno de los principales objetivos del Trío Arbós ha sido la contribución al enriquecimiento de la literatura para trío clásico a través del encargo de nuevas obras. Compositores de la talla de Georges Aperghis, Ivan Fedele, Toshio Hosokawa, Mauricio Sotelo, Bernhard Gander, Thierry Pécou, Elena Mendoza, José María Sánchez Verdú o María de Alvear, entre más de un centenar, han escrito obras para este conjunto.

Sábado 27 de abril 20:30: Camerata Gala en el Patio Barroco de la Diputación

La Camerata Gala – Fundación Antonio Gala ha ofrecido cientos de conciertos en distintos escenarios de la geografía española y el extranjero. Vinculada desde sus inicios a la Fundación Antonio Gala, reconocido centro de creación artística a nivel internacional, su naturaleza versátil le ha llevado a abordar obras del barroco y clasicismo, óperas de cámara, obras sinfónico-corales, conciertos con solistas y hasta programas de música de cine, siendo una formación abierta a todo tipo de propuestas y estilos musicales. Mantiene además un gran compromiso con la música de nueva creación, habiendo estrenado y granado obras de diversos compositores actuales. La Camerata Gala es organizadora del Gala Fest, primer festival de música de cámara de Córdoba, que reúne en el mes de junio a numerosos artistas en el claustro de la Fundación Antonio Gala. Bajo la batuta de su director titular, Alejandro Muñoz, la Camerata Gala afronta conciertos, grabaciones y colaboraciones con algunos de los solistas más relevantes de la actualidad.

Jueves 2 de mayo 20:30: Bach & Bach en la Plaza de Capuchinos

Antonio Serrano, Daniel Oyarzabal y Pablo Martín Caminero son tres músicos de reconocida reputación internacional en cada uno de sus instrumentos y han cultivado desde sus inicios tanto la música clásica como el pop, el rock, el tango, el flamenco y el jazz. Tocan juntos desde hace más de 20 años y, después de mucho tiempo pensando en un proyecto que aunara todas sus pasiones, lo han encontrado en Bach & «Bach». En la primera parte del concierto interpretan música de Bach con criterios historicistas, con la única salvedad del empleo de la armónica —que no existía en la época de Bach— en lugar del violín. En la segunda parte viajan, mediante las composiciones de sus “Visiones de Bach”, por un mundo de improvisación sobre obras del maestro de Leipzig, en un estilo fundamentalmente jazzístico. Daniel Lapuente, de la revista “Ritmo”, ha escrito de ellos: “Con su puesta en escena borran las fronteras entre lo clásico y lo que se supone que no lo es, para pisar, sencillamente, el terreno de la Música. Imprescindible Bach, imprescindible este trío de elegantes genios”.

Sábado 4 de mayo 20:30: Orquesta Sinfónica Flamenca de España (OSFE) en la Plaza de la Corredera

Concierto incluido en los actos de homenaje a Julio Romero de Torres en su 150 aniversario

La Orquesta Sinfónica Flamenca de España (OSFE) nació en Córdoba de la mano de la catedrática Lucía Moreno Sanz. Lo hizo a finales de 2021, justo once años después de que la Unesco declarara al flamenco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La formación se distingue por ser la única fundada exclusivamente para crear, investigar e interpretar un género inexplorado como el flamenco sinfónico y difundir de modo orquestal la obra de maestros de la guitarra flamenca (Paco de Lucía, Rafael Riqueni o Vicente Amigo entre otros). La dirección artística de la orquesta es clara: ser referentes mundiales del flamenco sinfónico con repertorio propio y exclusivo. Actualmente su innovador repertorio de rondeñas, fandangos, farrucas, soleares, bulerías o tarantas ha sido compuesto y orquestado para la OSFE por el compositor y guitarrista Carlos Pacheco. Su espectáculo “Poema a Córdoba, sinfónica y flamenca” está dedicado a Julio Romero de Torres pues este año, el 9 de noviembre, se cumple el 150 aniversario de su nacimiento. El título está inspirado en la célebre serie de cuadros que se conserva en el Museo Julio Romero de Torres de la capital cordobesa.

Jueves 9 de mayo 20:30: London Winds en la Sala Orive

London Winds es una sorprendente combinación de músicos virtuosos que también disfrutan de carreras activas en solitario. Las actuaciones de esta formación británica son reconocidas por su brillantez técnica y visión interpretativa. Fundado en 1988 por el clarinetista británico Michael Collins, el grupo ahora es reconocido como uno de los conjuntos de cámara más destacados del mundo. El grupo es flexible en su composición, aumentando sus cinco miembros principales originales con los mejores pianistas y músicos de cámara internacionales. Invitados habituales de los principales festivales británicos, han realizado varias grabaciones, incluida la música de viento completa de György Ligeti para Sony Classical como parte de su Ligeti Edition, que ganó el Preis Der Deutschen Schallplattenkritik y fue nominado a un Grammy en 1999. El conjunto también ha grabado la serie completa de “Sinfonías de viento” de Richard Strauss para Hyperion, el “Quinteto para piano y vientos” de Beethoven y el “Septeto de Spohr” para Decca. London Winds celebró su 30 aniversario en 2018.

Viernes 10 de mayo 21:00: Orquesta de Córdoba en el Alcázar de los Reyes Cristianos

La Orquesta de Córdoba protagonizará el cierre del Festival Primavera de Córdoba y lo hará bajo la batuta de Isabel Rubio como directora invitada y con el violonchelista Guillermo Pastrana como solista. Rubio, de origen murciano, es actualmente titular de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, asociada de la Orquestra Vigo 430 y de la Joven Orquesta Sinfónica de Granada, además de asistente residente de la Joven Orquesta Nacional de España. Ganadora de varios concursos internacionales, quedó finalista a la Dirección Asistente de Kirill Petrenko y la Orquesta Filarmónica de Berlín en 2021. Su espectacular carrera ha hecho que en los últimos años haya dirigido a la Orquesta de Radio Televisión Española, la Orquesta Nacional de España, la Orquesta del Teatro Real, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta de Valencia, la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, la Orquesta Oviedo Filarmonía o la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Guillermo Pastrana es por su parte uno de los grandes talentos del violonchelo actual en España, lo que le hizo acreedor del Premio «El Ojo Crítico» de Radio Nacional de España en 2014 y del Premio Granada Joven en 2015. Nació en Granada en 1983 y desde muy pequeño mostró un amor inmenso hacia la la música. Ha sido ganador de numerosos concursos nacionales e internacionales y ha realizado recitales y conciertos como solista en diferentes ciudades y festivales. Ensalzado por la crítica, el público y los grandes profesionales con los que ha colaborado en su fulgurante carrera, todos coinciden en destacar su musicalidad, la calidad de su sonido, afinación y perfección técnica, además de su carisma sobre el escenario.