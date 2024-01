Ana de Lois se embarca en un 'crowdfunding' para que su primer disco vea la luz

“Todo a nada”. Así podría resumirse el crowdfunding que ha puesto en marcha la cantante Ana de Lois. La artista ha iniciado esta campaña para conseguir financiar su disco Tell me de cinco canciones. La recaudación funcionará con un “todo o nada”. Es decir, si no consigue “el presupuesto de 9.000 euros, todo lo recaudado será devuelto a sus destinatarios”. La iniciativa comenzó el día 25 de enero y durará cuarenta días, dentro de la plataforma Verkami.

Lleva casi toda su vida dedicándose a la música. Cantante, compositora, vocal coach, directora del coro Gospel en Córdoba. Después de dedicar parte de su carrera a interpretar canciones de otros, ha decidido poner en marcha un proyecto muy personal: un crowdfunding para financiar su disco. Una iniciativa que lleva varios años en su mente pero que ha visto la luz este 25 de enero.

Aunque, durante este último periodo de tiempo se ha dedicado a crear sus letras y música, no ha parado de dar clases a otros artistas. “Tengo casi cuarenta alumnos, trabajo con gente tanto amater como profesional. La Mari de Chambao, La Tremendita o Diego Guerrero. También dirijo el coro Gospel. Las clases que doy son tanto presencial como online, en distintos puntos de España y, también, de manera internacional: México, Israel. También he tenido gente de Australia”. Como ella ha indicado, su dedicación profesional es cien por cien a la música, ya sea como profesora o como autora.

Mientras se realizaba esta entrevista, el crowdfunding vivía su cuarto día. “Arrancó el 25 a la una de la tarde, ahora va a hacer cuatro días y llevo tres mil euros”. Como ha comentado la artista, la iniciativa ha sido muy bien acogida y ha recibido bastante apoyo. “Era una cosa que llevaba pensando hace tiempo, pero no había encontrado todavía la confianza de cómo hacerlo. Lo quería hacer bien, es decir, no quería grabar un disco que se quede en mi casa. La idea es que la música llegue cuanto más lejos mejor, que no se quede en Córdoba o en los más allegados, sino que pueda viajar”.

El disco va a ser producido por Érico Moreira: “es un productor musical que ha ganado un Latin Grammy”. “Si cumplo el objetivo, trabajaría con él. La calidad de este EP sería buena y no solo meterte en un estudio a grabar con lo que hay. Está respaldada por otra gente profesional”, ha añadido.

Sobre la industria, Anda Lois explica su visión: “Yo creo que la música no es hacerse famoso. Yo creo que es una carrera de fondo. Puedes ganar un pelotazo con una canción pero si se esfuma luego, no tiene mucho sentido. Lo ideal es que te crees una carrera que dure para siempre, con altibajos como cualquier empresa, pero que te puedas mantener con eso”.

Algo más que un crowdfunding

“No es te doy dinero y ya está. Sino que hay diferentes cantidades y, según, tú eliges la recompensa. Para obtener el disco, que es como la recompensa mínima, el mínimo son veinte euros. Si el crédito sale adelante, yo me pongo en contacto con ellos para poder enviarles el disco. Hay un contacto continuo. Ellos forman parte del proceso. En los agradecimientos del disco estarán todos los que aporten, menos o más, estarán todos”, ha explicado.

Dependiendo de la aportación, “hay desde una clase de técnica vocal, componer una canción personalizada. Hay cosas bonitas”. Incluso, contará con la colaboración de otros artistas. “Tengo un amigo que está colaborando en la campaña. Se llama Octavio Mora, es el productor ejecutivo. Y una de las recompensas que también se da es una ilustración y él se va a encargar porque es un pintor maravilloso”, ha añadido.

Además de esta forma de recaudación, Ana de Lois también está pensando en la idea de realizar distintos conciertos por la ciudad y encontrar más mecenas. “No he parado en cuatro días”, ha señalado. “Las canciones del disco están compuestas. Puede que de aquí a entonces, salga alguna más y se decida cual. Lo que no puedo es cantarlas en los directos. Seguiré cantando versiones y, por lo menos, que la gente vea mi estilo y cómo canto”.

Dentro de estas versiones, los espectadores podrán encontrar canciones de Amy Winehouse o Stevie Wonder, entre otros. Según ella, no será lo mismo comprar el disco en tienda a decir: “Ostras es que en este disco yo he aportado y, gracias a eso, está aquí”.