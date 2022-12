Álvaro Toscano: “Es tan divertido e interesante escuchar a Rosalía como a Beethoven”

Álvaro Toscano, un guitarrista clásico que aun siendo del año 1997, lleva a sus espaldas un recorrido de éxitos. El artista ha sido partícipe de la iniciativa de Talento Capital organizada por el Ayuntamiento de Córdoba, donde ha sabido “escuchar y ayudar” a sus alumnos, según declaraciones a este periódico.

Toscano tiene solo 25 años y lleva un poco más de una década dedicándose al mundo de la música. Todo comenzó con un regalo de reyes de hace 13 años, un obsequió que no era para él sino para su hermana pequeña. “Le regalaron a mi hermana una guitarra de Hannah Montana, a ella no le gustó pero yo me interesé por ella”, asegura. En diciembre de 2022, el joven posee una carrera de éxitos, ya que ha viajado con su guitarra por Europa y por Estados Unidos, además de haber ganado innumerables galardones, “más de veinte premios nacionales”, como indica.

Como profesor, su acercamiento con los alumnos fue notable, ya que “hablamos el mismo idioma”. “Precisamente eso de ser tan joven me ayudó a hacer referencias a cosas que ellos conocen, se crea un buen clima”, asegura.

Aunque como declara el músico, solo ha dado algunas clases privadas y distintas masterclass, sus palabras denotan entrega a la enseñanza y sobre todo para “sacar lo mejor de sus alumnos”. “La metodología se adapta a cada uno. Primero los escucho, eso me hace ver su personalidad y cómo se explican. Gracias a esto veo como le tengo que hablar al alumno, y por supuesto ver en qué le debo ayudar”. Durante la entrevista, Toscano anima a las personas a lanzarse a escuchar música clásica: “Es tan divertido e interesante escuchar a Rosalía como a Beethoven”, uno de sus músicos preferidos.

La carrera del músico ha sido brillante, pero aún le queda mucho por recorrer, como señala. “Vivo muy al día, intentó trabajar todos siempre con mucha ilusión y entrega. La vida te va llevando… Pero, de todas formas, de lo que se trata la vida es de ser feliz”. Unas palabras de positivismo y lucha diaria que concluye con una última enseñanza: “La música clásica es cierto que está un poco infravalorada en España. La cuestión es intentar cambiar eso en vez de quejarme ya que es responsabilidad de los músicos acercarla a la gente”.