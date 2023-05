Alejandro Sanz descarta cancelar su gira: “No termina de llegar luz pero se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”

El cantante Alejandro Sanz, que publicaba este sábado un mensaje en Twitter en el que reconocía que pasaba por un mal momento anímico, ha reaparecido en redes sociales para asegurar que no quiere suspender la gira y cree que con la “ayuda correcta”, “comprensión” y “apoyo” sacará adelante el tour que comienza el próximo 3 de junio en Pamplona.

“Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”, ha compartido el cantante en Twitter.

Alejandro Sanz ha afirmado que “encerrarse” no es una buena idea y agradece a sus fans el “calorcito” proporcionado. “Vamos a por el día de mañana. El sol está en camino”, ha indicado.

El cantante ha recibido el apoyo en redes sociales de algunos artistas, como Edurne, Rozalén o Pastora Soler. El tour 'Sanz en vivo' arranca en Pamplona y en junio pasará por Úbeda (Jaén), Córdoba, Valencia, Barcelona, Granada, Albacete y Madrid.

Durante el mes de julio, el cantante está previsto que acuda a Málaga, Chiclana de la Frontera (Cádiz), Roquetas de Mar (Almería), Murcia, Alicante, Onda (Castellón). Además, Sanz visitará Estados Unidos y México en los meses de septiembre y octubre.

Alejandro Sanz publicó el pasado sábado en Twitter que no estaba “bien”. “No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, aseguraba.

“Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer”, compartía.