El Movimiento Ciudadano critica la falta de planes que impliquen un cambio en el Festival de la Guitarra

El Consejo del Movimiento Ciudadano, ante la apuesta municipal por iniciativas culturales de coste millonario, exige que se presente un plan de potenciación del programa Cultura en red y de las bibliotecas municipales, programas ambos que estructuran el trabajo cultural en nuestros barrios y distritos. Ese plan debe tener su respaldo en el próximo presupuesto municipal para 2022 y en cantidad suficiente para que se extienda a todo el territorio de la ciudad ampliando actuaciones y horarios.

Para el Consejo del Movimiento Ciudadano, la política de grandes eventos puede ser útil si va acompañada de una apuesta real por la extensión de la promoción cultural a todos los rincones de la ciudad, incluida la periferia, y un apoyo a la producción cultural de grupos y artistas culturales de nuestra ciudad. Actualmente, el programa de Cultura en red pasa por un impasse preocupante puesto que no se sabe que características va a tener en 2022 ni quien se va a encargar del mismo. Por otra parte, las bibliotecas municipales siguen faltas de personal, lo que limita sus días y horarios de apertura, así como falta de presupuesto para novedades.

Por otra parte, el Consejo del Movimiento Ciudadano lamente desconocer a estas alturas cuáles son los planes sobre el Festival de la Guitarra para 2022, si es que existen, mientras se suceden los rumores sobre las alternativas que se barajan para impulsar de nuevo el mismo, tras unos años en que no acaba de encontrar su sitio. Si el año pasado se optaba por una contratación externa de una empresa, que al final no se produjo, este año no se ha presentado aún ninguna iniciativa que suponga un cambio en el desarrollo del festival, y se debate sobre la contratación de un comisario o director para el festival.

Para el Consejo del Movimiento Ciudadano, el Festival de la Guitarra no puede pasar un año más sin una reflexión profunda sobre su presente y futuro, más allá del lamento constante del sector turístico. El Festival del Guitarra es parte del patrimonio cultural de la ciudad y necesita repensarse desde las fechas de celebración al contenido del mismo, pasando por su promoción y su extensión por toda la ciudad. A las fechas que estamos empieza a ser tarde ya no solo para la edición de 2022, sino para la de 2023, pues estos eventos se diseñan con meses y años de antelación.