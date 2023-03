Mayte Martín, Kiki Morente, La Plazuela y María Peláe, protagonistas de la Noche Blanca del Flamenco

La ortodoxia de Mayte Martín, El Pele, Farruquito o Lucía La Piñona, convivirán con la fusión de Kiki Morente, Josemi Carmona, Sergio de Lope y Alfonso Aroca, y con propuestas más populares como la de María Peláe o La Plazuela. La Noche Blanca del Flamenco vuelve el 17 de junio en la que es su 14 edición consolidada como el mayor evento del arte jondo que se organiza en la ciudad de Córdoba, y un modelo que ha sido imitado en varias localidades.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Marian Aguilar, ha presentado este miércoles la nueva edición de La Noche Blanca, que repartirá flamenco en trece escenarios de las calles y plazas de la ciudad, en la noche y la madrugada del 17 de junio.

Aguilar, que ha estado acompañada por el pianista Alfonso Aroca, el flautista y saxofonista Sergio de Lope y el grupo Féminas, ha señalado que la programación de esta edición busca satisfacer todas las sensibilidades musicales, a partir de un cartel que incluye un repertorio con amplio espectro de estilos musicales.

En el aspecto artístico, el cartel de este año ofrece un abanico de estilos y posibilidades para todos los gustos. Desde los espectáculos de figuras consagradas del cante y el baile como Mayte Martín, El Pele, La Piñona o Farruquito a las actuaciones de dos de las exponentes de la nueva generación del flamenco como son Reyes Carrasco o Sandra Carrasco.

Los amantes de la fusión jondo tendrán la oportunidad de disfrutar de artistas consolidadisimos, como Josemi Carmona, Sergio de Lope y Alfonso Aroca, mientras que los que prefieren el flamenco más cercano a la sensibilidad pop pueden disfrutar de los directos de María Peláe, Kiki Morente y La Plazuela.

La organización y temporización de conciertos de la presente edición persigue nuevamente favorecer la movilidad, evitar la concentración de personas que pueda derivar en la masificación de espacios y taponamientos, así como el objetivo de acercar los conciertos a los barrios.

Con todo, se mantienen los principales escenarios. La Plaza de las Tendillas acogerá la actuación de Farruquito, que servirá como apertura de la noche, mientras que la Plaza de la Corredera y el Patio de los Naranjos harán lo propio con los conciertos de María Peláe y Reyes Carrasco.

Las propuestas más clásicas se mantienen en la Plaza de San Agustín, donde subirá a las tablas Mayte Martín; la para de la Juventud, donde cantará el maestro El Pele; la plaza de La Marina, con la voz de Sandra Carrasco; y el entorno de La Calahorra, que vuelve a ser espacio de baile con la actuación de Lucía Álvarez La Piñona.

La Plaza del Potro repite escenario con Kiki Morente y también los a de Jardines del Alcázar, que ya unieron a la lista de ubicaciones en las últimas ediciones como colofón del festival, que este año se ha dejado para la propuesta de los granainos La Plazuela, que mezclan flamenco, electrónica y mucho barrio.

Las principales novedades de esta edición son las incorporaciones del Cine Fuenseca, donde actuará el instrumentista Sergio de Lope con su espectáculo Ellas (junto a Ángeles Toledano, Mor Karbasi y Abir el Abed), y la plaza de la Unidad, donde se podrá ver el espectáculo que ofrecerá el grupo Féminas, formado por ocho mujeres, entre ellas Marina Heredia, bailaora, Silvia Brener, guitarrista y Laura Heredia, cantaora.

Además, el pianista Alfonso Aroca, que debuta con espectáculo propio (junto a El Mati, Javier Rabadán y Gal Maestro) actuará en el Compás de San Francisco, y el guitarrista Josemi Carmona en la plaza Conde de Priego, redondeando así una Noche Blanca con un cartel muy equilibrado.

