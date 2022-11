María José Llergo graba en Pozoblanco su nueva canción y videoclip

La cantante y compositora María José Llergo tiene listo nuevo single, que verá la luz este 4 de noviembre, y que está directamente vinculado a la ciudad de Pozoblanco, donde nació la artista en el año 1994.

María José Llergo: "Prefiero morirme de hambre que de pena"

Saber más

La canción se titula Mi nombre y es el primer sencillo que saca esta artista en 2022 (si obviamos las colaboraciones con otros artistas), un año que comenzó llevándose un Goya a casa por la banda sonora de Te espera el mar, y que ha dedicado a culminar los últimos conciertos de la gira de Sanación, su primer trabajo discográfico, que vio la luz en 2020, así como a componer nuevas canciones.

Una de ellas es Mi nombre, una canción que la cantante escribió y grabó en Pozoblanco, y cuyo videoclip también grabó en las calles en las que se crió, contando para ello con los vecinos de la localidad.

“La grandeza de lo rural, la nobleza de los barrios, increíblemente sencillos e increíblemente grandes… Mis referentes. Viva la gente del campo! ¡Viva Quico! ¡Viva Antonio!”, escribía hace unos días la cantante para presentar el teaser del nuevo single, en el que se pueden ver algunas imágenes del making of del vídeo, rodeada de amigos y vecinos.

El nuevo single de esta cantante pozalbense marca una nueva etapa en su carrera, que arrancó en 2018 cuando publicó Niña de las dunas (2018), su primer tema con el que se presentó al mundo junto al guitarrista flamenco Marc López. Me miras pero no me ves (2019), escrito por ella misma y coproducido por el sevillano Lost Twin, que habla sobre la invisibilidad de ciertos colectivos sociales, la consagró como una de las voces a tener en cuenta en una industria que comenzaba entonces a cogerle el gusto al maridaje de flamenco y electrónica.

Esa senda siguió presente en todo lo que abordó musicalmente la artista, que aunaba con naturalidad la tradición y la modernidad. Todo ello cristalizó en Sanación (2020), el primer álbum de la cordobesa, publicado por Sony. El EP de siete temas reflejaba su proceso de curación emocional, un homenaje más, también en los detalles sonoros, a sus orígenes. Voz en primer plano flotando sobre un flamenco mántrico y de electrónica atmosférica.

Con sucesivas publicaciones, la cantante ha dejado en desuso la paleta de referentes y ha zarandeado el panorama musical. Llergo ha embelesado al público, Sanación fue presentado en un Auditori de Barcelona abarrotado o en el Festival Primavera Sound, y recibió el favor de la crítica musical, tanto a nivel nacional como internacional.

Mientras tanto, el gran público ha ido conociendo su propuesta, que aúna vanguardia y tradición. Sólo en este último año ha sido asesora musical de Pablo Alborán en el programa La Voz, ha formado parte del elenco de artistas que han participado en la serie documental Acoustic Home, que emite la plataforma HBO Max, y ha ganado el Premio Goya a mejor canción original por Te espera el mar.