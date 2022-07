La M.O.D.A.: “Siempre hemos reivindicado que la cultura no sólo viene de Madrid o Barcelona”

El Festival de la Guitarra tiene una cita con el rock alternativo este viernes con el directo de La M.O.D.A. (acrónimo de La Maravillosa Orquesta del Alcohol), un súper grupo burgalés que tiene la suerte de llenar allí donde va con su propuesta, que combina el guitarreo con instrumentación diferente, acordeón, saxo, banjo, mandolina o clarinete con influencias variadas.

Con cuatro discos de estudio, numerosos Eps y un par de directos publicados, la banda no ha parado de girar en los últimos dos años, en los que, además, ha tenido tiempo para sacar dos discazos al mercado: Ninguna Ola, producido por Refree y editado en 2020, y Nuevo Cancionero Burgalés, producido por Gorka Urbizu (Berri Txarrak). Inspirado en el repertorio popular de su tierra.

Desde un área de descanso en algún lugar del país que tantas veces se han cruzado en furgoneta nos atiende el guitarrista de La M.O.D.A., Nacho Mur.

PREGUNTA. Siempre, en la carretera, como el Blues del autobús.

RESPUESTA. Ya ves, efectivamente. El blues de la furgoneta.

P. ¿Qué van a ver los cordobeses este viernes?

R. Pues nos van a ver con muchísimas ganas, porque encima compartimos cartel con Muchachito Bombo Infierno, que nos gusta mucho y nos hace mucha ilusión. Y en un escenario increíble.

P. Y en un festival que no deja lugar a dudas: de la guitarra.

R. Nos hace mucha ilusión y es un honor participar en el festival de la guitarra, que tiene siempre una programación espectacular.

P. ¿Con qué venís?

R. Estamos presentando Nuevo cancionero burgalés, pero es que teníamos muchas ganas de volver a la carretera de manera normal. Con la pandemia, ya sabes lo que ha pasado, hemos estado tocando con aforos limitados y la gente sentada. Así que, volver a disfrutar de lo que eran los conciertos antes, con toda la energía y con todo lo que eso significa, pues tenemos muchas ganas. Estamos disfrutando mucho esta gira. Así que, presentaremos este disco y canciones de nuestros anteriores trabajos.

No somos folcloristas

P. Es que habéis sacado dos discos en plena pandemia. Encima dos discos muy importantes, dos cambios de rumbo, prácticamente.

R. Sí, Ninguna ola salió en mitad de todo lo que pasaba. De hecho, tuvimos que parar la grabación. Estábamos en Portugal cuando estalló la pandemia y tuvimos que volvernos antes de tiempo. Luego conseguimos acabarlo cuando terminó el confinamiento y evidentemente fue un disco muy marcado por la pandemia. Es verdad que pudimos presentarlo en directo porque nos hemos ido acomodando a las legislaciones de cada comunidad y hemos tocado con mascarilla, con la gente sentada… No quisimos parar, queríamos enseñar ese disco.

P. Y al rato, Nuevo cancionero burgalés.

R. Sólo un año después aparecimos con este otro, en el que habíamos estado trabajando. Y efectivamente, son canciones que hemos hecho nosotros partir de unos textos, cogiendo diferentes textos de dos cancioneros, el de Federico Olmeda y Antonio José, de 1903 y 1932, respectivamente, y es un disco diferente. Es la primera vez que no hacemos las letras nosotros, aunque las canciones sean con versos de aquí y allá. Son discos muy diferentes y estamos muy contentos porque se está recibiendo muy bien a pesar de su título: Nuevo cancionero burgalés puede sonar un poco… El caso es que al final habla de sentimientos universales y la gente está disfrutando muchísimo.

P. Además hay una especie de reapropiación del folclore y llevarlo a nuevos sitios.

R. Nosotros es verdad que lo hemos hecho de una manera diferente, ya que no hemos cogido canciones antiguas y las hemos revisitado porque no somos folcloristas. Hay gente que es estudioso de esto y nosotros somos unos aficionados. Pero sí que alucinamos con los textos y pensamos que teníamos que hacer algo y que la manera más honesta para hacerlo era hacer canciones con nuestra identidad musical a partir de esos textos. Es que son alucinantes, tienen cien años y siguen siendo vigentes.

P. De la metrópolis a la raíz.

R. Creo que al principio es más natural que miremos a Inglaterra o EE.UU. y poco a poco te das cuenta de la riqueza que hay cerca de ti. Nosotros tenemos cerca a Diego Galaz que sí que es un estudioso de la música tradicional y popular, y es una de las personas que nos ha ayudado en este camino. Hemos ido apoyándonos en los que saben en este camino hacia la raíz.

P. Muchas de las cosas más interesantes que están pasando ahora se están dando en la periferia de las grandes ciudades.

R. Totalmente. Nosotros siempre hemos reivindicado que la cultura no sólo viene de Madrid o Barcelona. Se están haciendo cosas muy interesantes en muchas ciudades de España y últimamente yo también pienso que están adquiriendo más importancia. Hablamos de gente que está rescatando sus folclores o gente haciendo rock anglo pero desde Murcia, que es importante que también se pueda hacer.

P. Tenéis una gira de verano muy festivalera. Y me gustaría preguntarte sobre el boom de los festivales y sí crees, como yo, que puede afectar peyorativamente al propio circuito de salas de conciertos. Lo digo porque vosotros sois una banda de directo.

R. Nosotros cuidamos mucho las giras de sala. Siempre presentemos los discos e intentamos tocar en todas las ciudades posibles. De hecho, nosotros ahora estamos haciendo festivales, pero en invierno hicimos gira de salas y en otoño volveremos a hacerlo. En este caso, pienso que es todo positivo: los festivales atraen a mucha gente y se han convertido en un tipo de ocio muy común en un tipo de juventud. Pero es verdad que eso no puede ir en detrimento de los conciertos en las salas que programan todo el año. Entonces, yo tengo la confianza de que mucha gente que te conoce en festivales te va a ver después cuando pasas por su ciudad. Está claro que no todo es tan bonito como estoy diciendo. Lo que está claro es que en invierno hay que acudir a las salas, que es donde más se apoya la música, y más ahora que muchas se han quedado por el camino con la pandemia. Está bien que vuelvan los festivales, porque es una buena manera de conectar con la juventud, pero está claro que donde más gusto nos sentimos es en las salas, que es donde los grupos sobreviven o no.

P. ¿Y cómo os ha afectado a vosotros la pandemia? Sois una banda muy grande y sé que ha habido mucho cambio en los formatos, los cachés, los bolos…

R. Sí, tuvimos que adaptarnos como todo el mundo. Tuvimos claro que no se iba a quedar nadie atrás y que íbamos a ir con todo el equipo técnico y todo. Así que tuvimos que hacer dobles pases todos los conciertos para que salgan los números. Somos muy afortunados, conozco muchas bandas que se han quedado por el camino. Proyectos que a lo mejor estaban en el típico momento de empezar a funcionar y que, con lo que ha pasado, desapareces. Porque es muy común invertir todo el dinero en sacar un disco y en la gira es cuando empiezas a recuperar el dinero. Con todo esto, la verdad, lo que espero es que no vuelva a pasar y, sobre todo, que estemos más preparados.

P. O que no haya ninguna ola, como vuestro disco.

R. Eso es, ninguna ola más.

Somos muy afortunados, conozco muchas bandas que se han quedado por el camino