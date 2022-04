El Palacio de la Merced se inunda de numerosas actividades para fomentar el hábito de la lectura

La magia de la literatura y la lectura han inundado este martes el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, con la actividad 'Quiero ser libro', un evento de carácter participativo y dinámico con el que la institución provincial se suma a la conmemoración del Día del Libro, que se celebra el próximo 23 de abril.

Durante la inauguración de las actividades, el presidente de la corporación provincial, Antonio Ruiz, ha recalcado que “en estos tiempos que corren se hace aún más importante una buena educación, a través de la lectura, para tener una sociedad realmente libre, con ciudadanos críticos, en este mundo de información frenética y desvirtuada”.

“La literatura da la oportunidad de conocer otros lugares, de dar rienda suelta a nuestra imaginación, de conocer más sobre otras realidades, así como un largo sinfín de cualidades positivas”, ha enfatizado Ruiz, quien ha resaltado “la apuesta que hacemos desde la Diputación por el fomento de la lectura y la difusión de la cultura con una imprenta provincial que el año pasado publicó 85 libros”.

Para finalizar, el máximo representante provincial, ha incidido en que “el propósito de esta actividad 'Quiero ser libro' es el de crear un ambiente propicio para la lectura y el fomento de la misma entre todas las edades, de manera especial entre los más jóvenes, para que adquieran ese hábito desde edades tempranas”.

Por su parte, la delegada de Cultura, Salud Navajas, ha señalado que “este es un evento multidisciplinar en el que las distintas delegaciones de la Diputación han unido sus sinergias para centrar en torno a la literatura el resto de disciplinas culturales”. El objetivo de esta iniciativa, ha insistido “es el de impulsar el hábito de la lectura entre la población, el de promover el acercamiento a la literatura”.

En una pared del aparcamiento del Palacio de la Merced se ha podido contemplar un mural alegórico sobre las bibliotecas de la provincia de la artista Margarita Merino y con la participación de alumnos de los institutos Alhakem II, Fuensanta y Gran Capitán.

El Departamento de Memoria Democrática, el archivo y la biblioteca de la institución han preparado la exposición 'Segunda vida de los libros', en la que María José Almenara Angulo muestra su visión de los llamados “libros de artista”. Además, la delegación de Juventud ha puesto música a la jornada, con la actuación de un DJ, y la de Participación y Consumo ha traído al Palacio de la Merced a personajes tan conocidos como don Quijote, Rocinante y Dulcinea del Toboso.

Además de todo esto, durante toda la mañana ha habido mesas dispuestas en el exterior del Palacio de la Merced con libros que han aportado las delegaciones de Medio Natural, Turismo, Igualdad, Ediciones y Publicaciones, Cultura, la biblioteca y el archivo.

Los días previos a esta cita las personas interesadas pueden grabarse un vídeo recomendando un libro que hayan leído para compartirlo en redes sociales. Tendrán que utilizar el 'hashtag' '#quieroserlibro' y '#díadellibro' y mencionar el perfil de la Diputación de Córdoba ('@dipucordoba').

El acto ha contado con la asistencia de miembros de la Corporación provincial, así como responsables de las distintas delegaciones implicadas en esta actividad.

