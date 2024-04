La Fundación Thyssen cierra su trilogía expositiva en Córdoba con una llamada a la paz

Una paz más amplia, que supere la idea del conflicto humano para extenderse al mundo natural y animal. Una paz menos moralista, que recurra a la justicia y la ley como jarabe frente a la violencia, y no a los conceptos de bondad y maldad. Una paz que sea mucho más que la ausencia de guerras: que sea la afirmación de la vida, de la diversidad y la coexistencia. Y, sobre todo, una paz que nunca se puede dar por conseguida y por la que es necesario mantener una lucha constante.

Esas son, grosso modo, las ideas que enhebran la exposición Ecologías de la paz, la tercera exposición de la Fundación Thyssen-Bornemisza Academy (TBA21) en el Centro de Arte Contemporáneo de Andalucía (C3A) de Córdoba, fruto del acuerdo a tres bandas y por tres años que suscribieron en 2022 la fundación que dirige Francesca Thyssen-Bornemisza, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba.

La muestra se ha inaugurado este viernes, contando con la propia Francesca Thyssen-Bornemisza, además de la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Isabel Albás, y la comisaria de la exposición, Daniela Zyman, que han estado acompañadas por algunos de los más de 40 artistas internacionales cuya obra se expondrá durante el próximo año en el contenedor cultural de Miraflores.

Un espacio que, para la aristócrata y coleccionista, es un museo de un aspecto impactante, y que en los últimos años se ha logrado hacer accesible y abierto a nuevas comunidades. Se refería, claro a está, a los dos años en los que se ha convertido en la sede permanente de buena parte de su impresionante colección de arte contemporáneo, que se ha expuesto en dos retrospectivas: Futuros abundantes (2022) y Remedios (2023).

Thyssen-Bornemisza ha recordado que siempre se pensó en una trilogía expositiva para Córdoba. El proyecto inicial presentado en 2021, de hecho, ya recogía que el cierre de la misma iba a estar centrado en la idea de la paz, de manera que la coleccionista ha aclarado que Ecologías de la paz no es una exposición motivada por los últimos acontecimientos, por muy violenta que esté siendo la escalada.

Francesca Thyssen-Bornemisza, de hecho, ha tenido que contener las lágrimas durante un momento de su discurso, en el que ha recordado que la gente de su generación son los llamados “niños de la paz”, los que nacieron tras la Segunda Guerra Mundial, y que, ahora, en el último tramo de sus vidas, vuelven a ver cómo la guerra explota delante de sus rostros con enorme virulencia en Europa, mientras sigue devastando Oriente Medio y África. Así, la aristócrata ha remarcado que ha tenido la oportunidad de visitar ya dos veces el frente en Ucrania, del mismo modo que visitó el país cuando era un satélite soviético, en los años 80, y como hizo en el año 1991 en Croacia, durante la guerra de los balcanes.

“Y no tengo miedo. Necesito estar en contacto con esa realidad. No puedo leer las noticias y no tomar partido. No puedo mantenerme al margen de lo que ocurre en Oriente Medio, Ucrania o África”, ha dicho Thyssen-Bornemisza, que considera que la relación de TBA21 y el C3A ha subido “a un nuevo nivel” con la presente exposición, pensada especialmente para llegar a los más pequeños (“no le digas nunca a los niños que den la paz por segura porque es algo por lo que habrá que luchar mucho”, han sido sus últimas palabras).

Por su parte, la comisaria de la exposición, Daniela Zyman, ha cuestionado la noción tradicional de paz como mera ausencia de guerra, destacando que este concepto se queda corto al no considerar la diversidad de confrontaciones que afectan al mundo moderno: desde la ocupación y los asedios hasta las crisis humanitarias y el colapso medioambiental.

En su análisis, Zyman ha resaltado la distinción categórica entre paz y guerra, subrayando el potencial transformador de la paz. “Más que simplemente la ausencia de conflicto armado, la paz representa la no escalada, el perdón, la reconciliación y la justicia, ofreciendo la posibilidad de un nuevo comienzo y la coexistencia armoniosa entre diversas comunidades y culturas”, ha señalado la comisaria de la muestra.

Zyman ha rechazado en cierto modo esa idea de la “banalidad del mal” de Arendt, argumentando que el enfoque en la justicia y la ley es más efectivo que la moralidad en la lucha contra los crímenes de guerra, y proponiendo una visión inclusiva de la paz que abarca no solo a los seres humanos, sino también al mundo natural y animal, enfatizando la interconexión inherente entre todos los aspectos de la vida en la Tierra.

La exposición

Ecologías de la paz reúne en Córdoba obras de más de 40 artistas internacionales procedentes de la Colección TBA21 y seis nuevas producciones. La muestra está estructurada en torno a cuatro constelaciones de “no paz” urgentes de nuestro tiempo. Profundiza en la prolongada intervención militar en Ucrania, explora las secuelas perdurables del colonialismo y el trabajo de desmantelar el racismo y navega por las complejas historias de conflicto en Oriente Medio, que conforman el telón de fondo de la virulenta erupción de la guerra en octubre de 2023.

Además, examina la intrincada topografía de los conflictos (futuros) alimentados por la adicción a los combustibles fósiles, el extractivismo de recursos y las catastróficas complicaciones ambientales.

Dentro de estos escenarios de “no paz”, la exposición presenta un rico repertorio de metodologías investigativas, desde las prácticas aplicadas “contraforenses” —testimonios situados que defienden el poder evocador de la narración—, hasta la especulación filosófica y sistemas meticulosos de archivo y “contramapeo”.

Entre los artistas cuya obra se podrá ver en el C3A están Laurence Abu Hamdan, John Akomfrah, Allora & Calzadilla, Lucas Arruda, Mirna Bamieh, Fiona Banner, Neïl Beloufa, Monica Bonvicini, Candice Breitz, Janet Cardiff o Manthia Diawara.

También expondrán The Center for Spatial Technologies , Ryan Gander, Cristina Garrido, Ayrson Heráclito, Jenny Holzer, Marine Hugonnier, Saodat Ismailova, Sanja Iveković, Nikita Kadan, Samson Kambalu, Amar Kanwar, Armin Linke, Cristina Lucas, Goshka Macuga, Pavlo Makov, Ursula Mayer, Joiri Minaya, Olaf Nicolai, Daniel Otero Torres, Jasbir Puar y Dima Srouji, The Propeller Group, Walid Raad/The Atlas Group, Lisa Rave, Rachel Rose, Lorenzo Sandoval, Ritu Sarin & Tenzing Sonam, Allan Sekula, Vivian Suter, Sissel Tolaas, Suzanne Treister, Álvaro Urbano y Akram Zaatari.

Con motivo de la inauguración, la periodista Olga Rodríguez ofrece este mismo viernes la conferencia El arte y la palabra como vehículos para la paz, a la que le seguirá otra conferencia titulada Prácticas forenses y el derecho a la verdad, a cargo de Maksym Rokmaniko (del Center for Spatial Technologies de Ucrania), a cuyo término habrá un concierto por parte del artista Perrate.