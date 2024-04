El juez archiva el segundo caso Infraestructuras denunciado por Dorado

El titular del Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba, Arturo Vicente Rueda, ha ordenado el sobreseimiento y archivo del segundo caso Infraestructuras que se investigaba por una denuncia del exconcejal responsable de dicha área, David Dorado, contra el jefe de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Córdoba. Dorado está investigado en el primer caso Infraestructuras. Este segundo caso investigaba si hubo fraude, o no, en la contratación de un sistema de luminarias en la ciudad desde los años 2010 hasta prácticamente 2022.

El auto del juez, fechado este 26 de abril, ordenando el archivo de la causa del segundo caso Infraestructuras no es firme y contra él cabe interponer recurso. En su escrito, señala que “sin despreciar la existencia de irregularidades que, no sabemos si son debidas a la dinámica propia de la contratación administrativa, al escaso rigor en los procedimientos seguidos (por las prisas, por desconocimientos - Letrado Asesoría Jurídica Municipal, dixit), no creemos que éstas sean suficientes para concluir que haya existido trato de favor, que se haya limitado la libre concurrencia en la contratación, que se hayan abonado facturas indebidas o consumado contrataciones directas ilícitas, más allá de la relevancia meramente administrativa que pueda atribuirse a las mismas; todo lo cual nos lleva a decretar el sobreseimiento provisional de la causa”.

La investigación de este segundo caso Infraestructuras fue abierta por el juzgado tras una denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, presentada el pasado 13 de julio de 2022, por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y los demás que pudieran determinarse, a raíz de la denuncia inicial presentada el 14 de julio de 2021 por David Dorado, cuando aún ostentaba la condición de Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y responsable del área de Infraestructuras.

Dorado denunció en ese momento una serie de presuntas irregularidades en licitaciones de obras relativas a sustitución de luminarias de alumbrado público de Córdoba y remodelación de nuevas calles que incorporaban alumbrado y cuadros de mando. Advertía de la existencia de una presunta trama en alumbrado público donde, según su acusación, un funcionario preparaba pliegos de contratación para que solo unas pocas empresas pudieran optar a ellas. Además, en la denuncia se aludía a testimonios de otras empresas que no podían participar en los procedimientos.

La investigación de la Fiscalía sentó como testigos a trabajadores de estas empresas. En el escrito que presentó el Ministerio Fiscal y que dio pie a la apertura de las diligencias judiciales, estos testigos detallaban reuniones previas con el jefe de alumbrado público antes de que se sacasen a concurso los contratos. La propia Fiscalía pidió al Ayuntamiento que le remitiese los contratos con tres empresas entre los años 2016 y 2022.

Ahora, el auto del juez titular del Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba desgrana la investigación llevada a cabo sobre esos contratos denunciados y no ve delitos en ello, por lo que ha ordenado el archivo de la causa.