Ostín Macho acogerá la presentación de 'El hijo zurdo'

Ostín Macho acogerá este jueves la presentación de la novela El hijo zurdo, la novela de María Izquierdo en la que se basa la serie recién estrenada en Movistar + por Rafael Cobos.

La presentación será a las 19:30 en el local de la calle Duque de Fernán Núñez, donde María Izquierdo conversará con el catedrático de Derecho Constitucional Octavio Salazar y con la actriz Marisol Membrillo, una de las protagonistas de la serie.

Rosario Izquierdo (Huelva, 1964) es socióloga y escritora. En su trabajo literario vuelca parte de sus investigacio­nes como socióloga, sobre todo en lo que tiene que ver con las mujeres y sus dificultades ante el mundo laboral, en pos de una igualdad social y de género. En 2014 publicó con gran éxito de crítica Diario de campo, insertada ya en ese contexto, “una novela distinta, valiente, que incorpora el registro sociológico a un relato propio en el que se ha desnudado sin tapujos” (Micro-revista). Es coordinadora también talleres de escritura literaria, y El hijo zurdo es su segunda novela.

