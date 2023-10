El “margen de incertidumbre” de la poesía y también del periodismo

En la poesía, como en el periodismo, existe un “margen de incertidumbre”. Es el que señala lo que puede funcionar de lo que no, lo que se puede leer, lo que puede atraer al público o lo que de repente se puede quedar olvidado para siempre. Ese es el margen de incertidumbre que el periodista Nacho Carretero, autor de Fariña, tiene a la hora de elegir sus historias. Pero que también tiene mucho que ver con el de los poetas. Por que al final, como detallaba Carretero, tiene más que ver con “lo que me interesa” o “lo que despierta mi curiosidad” que con lo que podría acabar funcionando.

El festival Cosmopoética de Córdoba ha mostrado este martes, en la jornada que marca su ecuador, su apuesta por la nueva poesía española, especialmente por la poesía escrita por mujeres, y también ha explorado un género en que lo literario se extiende, como es el caso de la crónica periodística y el reportaje. Ese ha sido el encuentro entre dos periodistas narrativos, Andros Lozano, autor de Costo, y Nacho Carretero, dos expertos en narcotráfico, en “mirar al otro lado de las cosas”, como el poeta de Julio Cortázar que citaba el presentador, José María Martín. Periodistas que van más allá de sus redacciones, que buscan historias que se alejan de los cánones del periodismo clásico, que quizás no buscan la noticia sino el contexto.

El contraste entre el narcotráfico entre estos dos territorios españoles ha marcado un diálogo moderado por el también periodista José María Martín. Nacho Carretero ha detallado el proceso por el que el narcotráfico gallego ha derivado en una ‘narcocultura’ y “ha creado iconos de la cultura popular”, hasta el punto de que hoy en lugares como la ciudad Cambados “nadie te hablará mal por ejemplo de Sito Miñanco”, quizá el más célebre capo gallego. Andros Lozano ha explicado por su parte las singularidades del tráfico de drogas en el Sur español y también ha reflexionado sobre la dificultad de poder acceder a las fuentes primarias en un tema tan complejo. “Es un proceso que lleva mucho tiempo, que requiere pericia y constancia pues no es fácil tomarse un café con un narcotraficante y que te cuente lo que necesitas saber”. “Hace falta mucha cabezonería”, ha explicado el periodista.

La cita literaria ha arrancado su quinta jornada con la presencia de tres escritoras nacidas en la década de los 90 y que cuando Cosmopoética nació hace ahora 20 años estaban en la infancia o la adolescencia. Pese a su juventud, se trata de autoras que han ganado en los últimos meses importantes galardones y que están llamadas a ser personajes protagonistas de la renovación permanente que vive un género como la poesía. Las tres autoras que han acudido hoy al festival han sido la cordobesa Ana Castro, reciente ganadora del Premio Ricardo Molina; la canaria Laura Pérez Marrero, última ganadora de Ucopoética, y la toledana Irene Domínguez, vigente premio Adonáis.

Antes de la celebración del acto, en el que las tres autoras han leído sus versos y comentado sus poéticas, la escritora pozoalbense Ana Castro ha mantenido un encuentro con los medios de comunicación en el que ha reivindicado la calidad de la actual poesía joven escrita por mujeres y “la importancia de recuperar nuestras raíces, nuestra tradición literaria y nuestra genealogía”. La autora ha realizado además durante su intervención ante la prensa un emotivo homenaje a la poeta cordobesa Juana Castro, a la que considera su “madre poética”. Ha explicado que ganar el Ricardo Molina, que también ganó Juana Castro previamente, ha sido “muy emocionante por lo que significa suceder a mi maestra”.

Ana Castro también ha reflexionado durante su estancia en Cosmopoética sobre su propia poesía y ha explicado que para ella la escritura es un proceso que conduce “al descubrimiento y al conocimiento”. Su obra, según ha explicado, es “abiertamente autobiográfica” y ha recordado la importancia que tiene en sus poemas el dolor, ya que ella misma sufre una enfermedad que le provoca dolor crónico desde hace casi una década. La poeta pozoalbense ha recordado que ocho millones de españoles sufren dolor físico por enfermedades crónicas y que el 70% son mujeres. “El ciclo del dolor viene acompañado de depresión y de ansiedad, por lo que también afecta a la salud mental; el problema que si lo decimos las mujeres no se nos tiene en cuenta mientras que si lo dice un hombre sienta cátedra”, ha explicado. En cuanto a su forma de escribir, Castro ha señalado que, aunque comienza escribiendo poemas sueltos, al final siempre conforma con ellos un libro con estructura unitaria y que cuenta una historia. “Mis poemas son un todo”, ha explicado una autora que también ha mostrado su satisfacción por estar en un festival al que ha venido en diferentes ocasiones y que se ha convertido “en un imprescindible” para la poesía española.

La quinta jornada de Cosmopoética también ha significado por último el inicio del ciclo Cosmoteatro, que ha arrancado con una propuesta escénica del grupo La Barraca XXI. Una larga cola para acceder a la Sala Orive minutos antes del comienzo de la función ha simbolizado el atractivo de un montaje que se fundamenta en la obra poética y dramatúrgica de tres de los más grandes poetas que dio España en el siglo XX: Antonio Machado, Federico García Lorca y Miguel Hernández.

