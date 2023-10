Carlos Bardem regresa a Córdoba para presentar su última novela

El actor y escritor Carlos Bardem volverá a Córdoba para presentar su última novela, Badaq. El madrileño ya estuvo por la capital en 2020, poco antes de que comenzara la pandemia del coronavirus, para dar a conocer su trabajo titulado Mongo Blanco.

En esta ocasión, la presentación del libro será en el centro social Rey Heredia el próximo martes 3 de octubre, a partir de las 19:00. Badaq está basada en hechos reales y se trata de una una fábula moral en la que un animal toma la palabra para denunciar la codicia de los humanos, el fanatismo religioso y la destrucción de la naturaleza por parte del hombre. En esta obra, Bardem ha construido con destreza y precisión un minucioso fresco histórico que refleja el gobierno depredador de los imperios español y portugués, la peligrosidad de la Inquisición y los graves abusos de la colonización.

Hace ya 25 años que Bardem publicó su primer libro, Durango perdido, en 1997. Su debut como novelista en 1999 le valió ser finalista del Premio Nadal con Muertes ejemplares. Su segundo libro, Buziana o El peso del alma, obtuvo el Premio Destino-Guión en 2002. En 2005 publicó La Bardem, las memorias de Pilar, su madre, y en 2009, Alacrán enamorado (Plaza & Janés), llevada al cineen 2013. Con Mongo Blanco (Plaza & Janés, 2019) ganó el Premio Espartaco a Mejor Novela Histórica y con El asesino inconformista (Plaza & Janés, 2021) el Premio Dashiell Hammett de novela negra.

La presentación de Badaq está incluida dentro de la programación por el décimo aniversario del centro social Rey Heredia y en ella colabora la iniciativa social La Tejedora.

