Aurora Luque y María Galiana, nombres propios de Cosmopoética este martes

Cosmopoética comienza la semana recibiendo bajo el cielo de cristal de la Sala Orive a la reciente Premio Nacional de Poesía, Aurora Luque, quien compartirá su propuesta lírica con los versos de la joven Nuria Ortega, también almeriense, ganadora en 2021 del Premio Adonáis, el reconocimiento más importante de la poesía joven en español.

A continuación, el ciclo Cosmoversos, la razón de ser del festival, se complementará con el recital poético ‘Yo voy soñando caminos’, un viaje sentimental por los autores que más han marcado la trayectoria vital de la actriz sevillana María Galiana.

La poeta almeriense Aurora Luque, galardonada con el Premio Nacional de Poesía por su libro ‘Un número finito de veranos’ (Milenio, 2021) es, además de poeta, traductora de poesía y especialista en filología clásica. Anteriormente ha recibido, entre otros, los premios Loewe de Poesía, Generación del 27, Andalucía de la Crítica y Accésit al premio Adonáis. Además, ha recibido el Premio Meridiana de la Junta de Andalucía por su labor de edición y rescate de escritoras desconocidas u olvidadas.

Entre su producción poética destacan la reedición de ‘Carpe amorem’, su poesía amorosa (Renacimiento, 2021) y la traducción al sueco de una selección de su obra, ‘Grip Natten’ (Ellerströms, 2022). Como investigadora, sus principales líneas de interés son el mundo clásico, la literatura de mujeres y la traducción de poesía.

Luque compartirá escenario y lectura poética con Nuria Ortega (Almería, 1996), que recibió el último Premio Adonáis por su poemario ‘Las infancias sonoras’ (Rialp, 2022). Desde 2021 coedita ‘Rielar’, revista literaria de jóvenes voces almerienses, cuya primera edición vio la luz en julio de 2022.

Además de poesía, escribe narrativa y actualmente trabaja en su primera novela. Así mismo, mantiene una estrecha relación con las artes plásticas. Practica la pintura, tanto tradicional como digital, y está muy interesada en las relaciones entre la imagen y la palabra escrita.

‘Yo voy soñando caminos’ es el título del recital donde María Galiana interpreta textos de los autores que más le han marcado en su trayectoria vital como Antonio Machado, Jorge Manrique, Amado Nervo, Santa Teresa de Jesús, Benedetti o León Felipe.

José Manuel Cuenca, al piano, y Luis Santana, que alterna con Galiana su portentosa voz de barítono, completan este emotivo viaje sentimental, en el que destaca la manifestación de unos sentimientos compartidos entre los autores y la intérprete.

Ambos eventos se podrán seguir en directo por streaming a través de la web del festival, cosmopoetica.es, así como el resto de eventos que tienen lugar diariamente en la Sala Orive.

Reconocido con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura en 2009, el festival literario Cosmopoética está organizado por el Ayuntamiento de Córdoba y cuenta con el patrocinio de la Fundación CajaSur y el apoyo de Radio 3 como medio oficial.

