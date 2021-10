Lin Cortés canta una balada quinqui para la banda sonora a ‘Las leyes de la frontera’

El cantante cordobés Lin Cortés pone el broche de oro musical a la película Las leyes de la frontera, recién aterrizada en los cines españoles y dirigida por Daniel Monzón (El niño, Celda 211). Lo hace reinterpretando, en clave de balada quinqui (pongamos, como referente, a Me quedo contigo) la canción Yo te encontraré.

Cortés cuenta a Cordópolis que el universo de cine quinqui y sus bandas sonoras de rumba, funky y sintetizadores, conectaba perfectamente con la música que escuchaba en el barrio en su infancia. Así, cuando le ofrecieron hacer el tema de la película no se lo pensó y dijo inmediatamente que sí. Eso sí, se acabó llevando el tema a su terreno, aflamencando aún más la canción escrita por Fernando Arduán.

La película, inspirada en una novela de Javier Cercas, reinterpreta desde el presente los códigos habituales del cine quinqui de los 70 (que dio clásicos como Perros callejeros, Navajeros o Deprisa, deprisa) para contar una historia de amor a tres bandas en medio de un contexto de ilegalidad y delincuencia iniciática.

Y, en este clima, es Cortés quien pone su voz gitana y rota al servicio los versos con los que Fernando Arduán traduce el triángulo amoroso de la película.

El director de la película, Daniel Monzón, explicaba al respecto que para coronar el universo sonoro de la película, "necesitaba una rumba romántica con la fuerza de aquellas que se popularizaron a finales de los setenta, de esas que se pegaban al alma y al corazón y que no te abandonaban ni en sueños".

"Necesitaba un tema original que completara el final de la historia y le confiriera vuelo. El Yo te encontraré compuesto por Fernando Arduan e interpretado por el mayúsculo Lin Cortés es pura y desgarrada poesía, una rumba bellísima que se queda palpitando en el aire, como un verso inacabado, como la propia vida del protagonista", afirma el cineasta.

La canción de Cortés se enmarca en una banda sonora que ha contado con otra de las voces andaluzas más importantes de la actualidad: la banda sevillana Derby Motoreta's Burrito Kachimba. El grupo no solo firma la BSO de la película, sino que también son autores de tema principal y homónimo, Las leyes de la frontera.

El resto del tracklist musical incluye clásicos como Te estoy amando locamente de Las Grecas, Get On Your Knees de Canarios, La Grifa de El Pelos, Let's All Chant de The Michael Zager Band y Alameda's Blues, de los también sevillanos (y legendarios) Smash.